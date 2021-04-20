Тренер женской сборной Беларуси по гандболу: эмоции зашкаливали, и это выливалось в огрехи в технике

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу не сыграет на чемпионате мира. И в ответном матче плей-офф квалификации наша команда уступила дружине Черногории, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Перед девушками стояла весьма сложная задача. Дома просто быть лучшими было мало, ведь в выездной дуэли мы уступили – 23:29. А -6 с черногорками – это очень много.

Гостьи начали дуэль по-хозяйски и сразу повели в счете. Порой их преимущество достигало четырех мячей. И это превращало матч в простую формальность. Впрочем, белоруски пришли в себя и к середине второго отрезка практически сравняли цифры на табло. И тем не менее последнее слово осталось за приезжими гандболистками. Они победили (26:24) и вышли на мир. Белорускам нужно ждать следующего шанса.

Александр Сытько, тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Эмоции били через край. В таких ситуациях надо иногда говорить, чтобы сердце было горячим, а голова холодной. У нас, к сожалению, эти понятия иногда перепутывались и зачастую эмоции зашкаливали, и поэтому это выливалось в огрехи в технике. По крайней мере в чем я могу точно не обвинять девочек – в желании биться до конца, а это уже хорошо. Мы как минимум не хуже. Они сами себе должны были это прежде всего доказать. И они step by step доказывают, что они поверят в себя, и рано или поздно кого-то из сильных фаворитов мы должны будем проходить.