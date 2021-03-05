Тренер по борьбе Ваграм Оганисян: ты приезжаешь не просто выиграть для себя, ты играешь за команду

Новости Беларуси. 5 марта в Стайках впервые прошел «Кубок областей» по борьбе, где девушки из шести команд показали, что они не только красивые, но и сильные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пока большинство женщин в пятницу, 5 марта, принимает цветы от коллег, эти девушки укладывают соперниц на ковер. Так решили отпраздновать 8 Марта представители женской борьбы. Причем соревнуются не лидеры сборной, а подрастающее поколение: девушки от 15 до 17 лет. Турниры для молодых спортсменок, а тем более в период пандемии, явление нечастое.

Юрий Щербаченя, исполнительный директор Белорусской федерации борьбы:

Идея о проведении этого турнира пришла к тренеру, который отвечает за этот возраст – Ваграму Гайковичу Оганисяну. За что ему большое спасибо. Он обратился за помощью к федерации, вот к РЦОПу «Стайки» и все откликнулись, поддержали данную инициативу. И благодаря ему состоялся этот турнир.

Ваграм Оганисян, старший тренер девушек до 17 лет:

Моя инициатива, идея была для того, чтобы, допустим, поддержать школьников, кадетов. А у нас в этом возрасте очень много участников, и очень достойных девочек в республике. И такого характера: интересно в том плане, что ты приезжаешь не просто выиграть для себя, ты играешь, грубо говоря, за команду. И лучшие в области попадают в эту команду. И он отстаивает честь не себя, он отстаивает честь команды.

К проведению турнира подключился и Национальный олимпийский комитет: в рамках соревнований комиссия спортсменов НОК Беларуси вместе с Национальным антидопинговым агентством провели семинар на тему антидопинговых правил. Среди спикеров – действующая спортсменка сборной Беларуси, многократный призер чемпионатов мира и Европы Василиса Марзалюк.

Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира и Европы (борьба):

Я в комиссии атлетов Национального олимпийского комитета. И в связи со своим печальным опытом применения запрещенных препаратов, я, наверное, одна из тех лиц, которая может доступно объяснить детям, с какими вещами лучше не сталкиваться. Или насколько быть откровенным в своих проблемах, чтобы не попасть в сложные ситуации. Это же маленькие дети, поэтому для них сильно много там сложных слов не нужно знать. Это будет скорее в форме диалога: показать все приспособления, с которыми сталкиваются спортсмены, когда сдают допинг-пробы. И какие-то вопросы: будем на них отвечать, чтобы они не боялись самой этой процедуры.