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Тренер национальной команды Беларуси по дзюдо: «Завоевываем олимпийские очки»

19 февраля 2019 19:27
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Новости Беларуси. В рамках мультифорума дзюдоисты разыграют и награды чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер национальной команды Беларуси по дзюдо: «Завоевываем олимпийские очки»-1

Беларусь, как страна хозяйка, в дзюдо получила 18 квот, отстаивать честь нашей страны во время игр будут всего 15 спортсменов: 9 мужчин и 6 женщин.

Тренер национальной команды Беларуси по дзюдо: «Завоевываем олимпийские очки»-4

Денис Кунцевич, старший тренер национальной команды Беларуси по дзюдо:
Окончательный состав будет утвержден по итогам всех отборочных турниров. Состояние в команде хорошее, травм нет. Идет планомерная подготовка к основному старту, завоевываем олимпийские очки.

Тренер национальной команды Беларуси по дзюдо: «Завоевываем олимпийские очки»-7

Главный старт сезона для дзюдоистов - это чемпионат мира. Он пройдёт в Японии в 2020 году. Там будут разыграны и олимпийские медали. Напомним, на главные игры четырехлетия дзюдоисты отбираются по олимпийскому рейтингу в каждом весе, с 1 по 18 место.

# Дзюдо # Денис Кунцевич # Фотофакт

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