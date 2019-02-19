Тренер национальной команды Беларуси по дзюдо: «Завоевываем олимпийские очки»

Новости Беларуси. В рамках мультифорума дзюдоисты разыграют и награды чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В рамках мультифорума дзюдоисты разыграют и награды чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь, как страна хозяйка, в дзюдо получила 18 квот, отстаивать честь нашей страны во время игр будут всего 15 спортсменов: 9 мужчин и 6 женщин.
Денис Кунцевич, старший тренер национальной команды Беларуси по дзюдо:
Окончательный состав будет утвержден по итогам всех отборочных турниров. Состояние в команде хорошее, травм нет. Идет планомерная подготовка к основному старту, завоевываем олимпийские очки.
Главный старт сезона для дзюдоистов - это чемпионат мира. Он пройдёт в Японии в 2020 году. Там будут разыграны и олимпийские медали. Напомним, на главные игры четырехлетия дзюдоисты отбираются по олимпийскому рейтингу в каждом весе, с 1 по 18 место.