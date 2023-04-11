«Тренер, который успел соскучиться по хоккею». Чем Квартальнов поможет минскому «Динамо»?

Дмитрий Квартальнов стал главным тренером хоккейного минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Контракт с самым побеждающим специалистом в КХЛ заключен на год.

Дмитрий Вячеславович работал с такими командами, как «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс». Новый наставник минского «Динамо» – лидер по количеству матчей в КХЛ и количеству побед. Отметим, в бытность игроком он становился чемпионом мира и Европы в составе сборной СССР.

Наряду с этим Дмитрий Квартальнов сменит Крэйга Вудкрофта и на посту главного тренера национальной сборной Беларуси. Такое решение было принято на заседании исполкома Федерации хоккея. В качестве ассистентов выступят Павел Перепехин и Андрей Мезин, которые уже имели опыт взаимодействия с национальной сборной. Квартальнов будет руководить командой на турнире, который пройдет со 2 по 16 мая в Челябинске, Красноярске, Туле, Астане и Минске.

Артем Каркоцкий, и.о. генерального директора ХК «Динамо-Минск»:

За годы работы в лиге Дмитрий Квартальнов сумел зарекомендовать себя как грамотный специалист, умеющий приводить команды к высоким результатам и хорошо взаимодействовать с молодежью. Эти качества как нельзя лучше отражают философию нашего клуба. Мы стремимся к достижению высоких результатов и к привлечению как можно большего количества талантливых белорусов. Дмитрий Вячеславович – прогрессивный тренер с лидерскими качествами. Уверен, что его опыт поможет «Динамо» в следующем сезоне.