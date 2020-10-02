Тренер брестского «Динамо» о матче с болгарским «Лудогорцем»: думаю, что выглядели мы достойно

Новости Беларуси. Футболисты брестского «Динамо» не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы. 1 октября подопечным Сергея Ковальчука противостоял болгарский «Лудогорец», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игра проходила на минском стадионе «Динамо». Первый тайм можно было назвать равным с совсем небольшим преимуществом хозяев, однако в голевую атаку это так не вылилось. Счет был открыт лишь во втором тайме.

На 73-й минуте после разыгранной стеночки ворота динамовцев поразил только вышедший на замену Элвис Ману, а через 6 минут сыграла уже вторая замена: сетку в воротах Сергея Игнатовича всколыхнул Ихиньо Марин. Несмотря на отчаянные попытки белорусской команды сократить отставание, итоговые цифры так и не изменились – 2:0 в пользу «Лудогорца».

Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:

В принципе, ожидалось, что выдастся достаточно тяжелый матч, в котором велика цена ошибки. Я предполагал, что игра будет до гола. Чаша могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. К сожалению, нам в этом плане не повезло. Но я хочу сказать спасибо ребятам за ту самоотдачу, за те усилия, которые они делали, за достаточно сложный путь, который у нас выдался в еврокубках. Я думаю, что выглядели мы достойно.