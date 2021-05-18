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Тренер «Борисфена» про финал плей-офф ЧБ по баскетболу: «С «Цмоками» нам очень приятно играть»

18 мая 2021 12:42
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу начался финал плей-офф, который продлится до трех побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий год подряд чемпионский титул оспаривают восьмикратный победитель отечественного первенства «Цмоки-Минск» и «Борисфен».

Тренер «Борисфена» про финал плей-офф ЧБ по баскетболу: «С «Цмоками» нам очень приятно играть»-1

Стартовый поединок, который проходил в Минске, выдался весьма интригующим и для многих неожиданным. Могилевчане рванули со старта и смогли удержать победный настрой на протяжении всей игры, хозяева имели шансы подтянуться, но, увы, не использовали момент в третьей четверти. В результате «рыцари» победили «драконов» – 85:68. Вторая игра состоится 18 мая в 19:00.

Тренер «Борисфена» про финал плей-офф ЧБ по баскетболу: «С «Цмоками» нам очень приятно играть»-4

Андрей Кривонос, главный тренер баскетбольной команды «Борисфен»:
Мы, во-первых, не то что бы хотели сильно выиграть «Цмоки», разницы нет. Но мы играем в финале и должны поддерживать тот уровень, который соответствует финальной серии. Кто бы здесь ни был – это одно. Да, с «Цмоками» нам очень приятно играть. На протяжении всей серии, я думаю, они еще будут добавлять. Поэтому надо быть готовыми на протяжении всех игр к серьезному соперничеству.

# Баскетбол # Андрей Кривонос # Фотофакт

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