Тренер «Борисфена» про финал плей-офф ЧБ по баскетболу: «С «Цмоками» нам очень приятно играть»

Стартовый поединок, который проходил в Минске, выдался весьма интригующим и для многих неожиданным. Могилевчане рванули со старта и смогли удержать победный настрой на протяжении всей игры, хозяева имели шансы подтянуться, но, увы, не использовали момент в третьей четверти. В результате «рыцари» победили «драконов» – 85:68. Вторая игра состоится 18 мая в 19:00.

Андрей Кривонос, главный тренер баскетбольной команды «Борисфен»:

Мы, во-первых, не то что бы хотели сильно выиграть «Цмоки», разницы нет. Но мы играем в финале и должны поддерживать тот уровень, который соответствует финальной серии. Кто бы здесь ни был – это одно. Да, с «Цмоками» нам очень приятно играть. На протяжении всей серии, я думаю, они еще будут добавлять. Поэтому надо быть готовыми на протяжении всех игр к серьезному соперничеству.