Топ-4 самых результативных манчестерских дерби за последние 15 лет

20 марта состоится очередной матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». История этого противостояния насчитывает около 170 игр. Мы решили вспомнить самые результативные битвы манкунианского дерби за последние 15 лет.

14.02.2004. Кубок Англии, 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» - « Манчестер Сити» 4-2

Голы: Скоулз, 34 – 1:0, ван Нистелрой, 71 – 2:0, Роналдо, 74 – 3:0, Тарнат, 78 – 3:1, ван Нистелрой, 80 – 4:1, Фаулер, 86 – 4:2.

«Манчестер Юнайтед»: Ховард, Г. Невилл, О`Ши, Сильвестр, Форчун, Роналдо, Ф. Невилл (Браун, 89), Рой Кин, Гиггз (Батт, 88), Скоулз, ван Нистелрой.

«Манчетсер Сити»: Арасон, ван Бюйтен, Р. Данн, Дистен, Тарнат, Райт-Филлипс, Макманаман, Рейна, Бартон, Сибьерски, Фаулер.

Удаление: Г. Невилл, 39.

На стадии 1/8 финала Кубка Англии «красным дьяволам», которые впоследствии стали победителями турнира, предстоял матч против «Сити». Хозяева начинали матч без основного центрального защитника: по итогам предыдущего раунда кубка был дисквалифицирован Рио Фердинанд. Наставник «Юнайтед» Алекс Фергюсон выражал серьёзные опасения насчёт сыгранности оборонительной линии своей команды. Гости же, напротив, к матчу подошли крайне воодушевлёнными. В прошлом раунде они вдесятером смогли остановить лондонский «Тоттенхем», отыграв по ходу матча 3 гола.



Для «Юнайтед» матч начался неоднозначно: на 34 минуте Пол Скоулз смог замкнуть прострельную передачу с левого фланга и открыть счёт в матче. Однако спустя 2 минуты за удар соперника головой в лицо был удалён Гарри Невилл. Впрочем, это не помешало чемпионам Англии без каких-либо проблем довести своё дело до конца. Как итог− 4-2 и достаточно лёгкая победа хозяев.

12.04.2015. Премьер-лига, 32 тур. «Манчестер Юнайтед» − «Манчестер Сити» 4-2

Голы: Янг 14, Феллаини 27, Мата 67, Смоллинг 73 - Агуэро 8, Агуэро 89

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джонс (Рохо 75), Мата (Ди Мария 81), Руни, Смоллинг, Кэррик, Блинд, Янг, Эррера, Валенсия, Феллаини (Фалькао 83)

«Манчестер Сити»: Харт, Компани (Мангала 46), Сабалета, Милнер (Насри 63), Навас (Лэмпард 74), Агуэро, Сильва, Клиши, Фернандиньо, Демикелис, Туре

Предупреждения: Милнер 24, Сильва 34, Компани 44

После прихода арабских шейхов летом 2008 года «Манчестер Сити» стал одним из главных фаворитов чемпионата Англии. Многомиллионные вклады позволили приобрести футболистов мирового уровня и именитых тренеров. У «Юнайтед», напротив, ситуация изменилась: после ухода с поста главного тренера сэра Алекса Фергюсона «красные» не смогли выиграть ни одного трофея.



Тем не менее, это не помешало хозяевам выдать сумасшедшую игру против своих извечных соперников. Матч начался достаточно быстрым голом нападающего горожан Серхио Агуэро. Ответ также не заставил долго себя ждать: спустя 6 минут Эшли Янг после прострела Чичарито с фланга смог переиграть и Гаэля Клиши, и Джо Харта. После этого «красные дьяволы» заставляли вратаря соперника 3 раза доставать мяч из ворот. Сократить разрыв на 89 минуте снова смог Серхио Агуэро. То поражение стало для «Сити» одним из главных в чемпионской гонке, которую они проиграли лондонскому «Челси».

20.09.2009. Премьер-лига, 6 тур. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 4-3

Голы: Руни, 2. Флетчер, 49, 81. Оуэн, 90 – Бэрри, 16. Беллами, 52, 90.

«Манчестер Юнайтед»: Фостер, Эвра, Фердинанд, Видич, О’Ши, Гиггз, Флетчер, Парк Чжи Сун (Валенсия, 62), Андерсон (Керрик, 90), Бербатов (Оуэн, 78), Руни

«Манчестер Сити»: Гивен, Бэрри, Лескотт, Туре, Бридж, Ричардс, Де Йонг (Петров, 82), Райт-Филлипс, Айрлэнд, Беллами, Тевес

Предупреждения: Андерсон, 36. Видич, 43 – Тевес, 27. Беллами, 58

Этот матч с лёгкостью можно отнести в категорию самых напряжённых и захватывающих игр. Началось всё на второй минуте, когда Уэйн Руни с лёгкостью переиграл защитников «Сити». Через 14 минут Карлос Тевес, игравший за оба клуба из Манчестера, воспользовался ошибкой Фостера и отдал голевую передачу на Барри. Во второй половине «дьяволы» взяли игру в свои руки, и уже на 49-й минуте вновь вышли вперед. Патрис Эвра подключился к атаке, откатил мяч на Гиггса, тот подал в штрафную, а Дарен Флетчер отлично пробил в угол ворот. Спустя 3 минуты Беллами со второй голевой Карлоса Тевеса вновь сделал счёт равным.



Кульминационной стала последняя 10-минутка матча: на 80 минуте Дарен Флетчер в похожем на первый гол стиле оформил дубль, через 8 минут Крейг Беллами смог реализовать выход 1 на 1 с вратарём, а на 96, последней добавленной к матчу, Майкл Оуэн установил окончательный результат. 4-3 в пользу подопечных Алекса Фергюсона.

23.10.2011. Премьер-лига, 9 тур. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 1-6

Голы: Флетчер, 81- Балотелли, 22, 60, Агуэро, 69, Джеко, 90, 90+3, Силва, 90+1

«Манчестер Юнайтед»д: Де Хеа, Смоллинг, Фердинанд, Эванс, Эвра, Флетчер, Андерсон (Джонс, 66), Нани (Эрнандес, 66), Янг, Руни, Уэлбек

«Манчестер Сити»: Харт, Ричардс, Компани, Лескотт, Клиши, Барри, Яя Туре, Милнер (Коларов, 89), Силва, Агуэро (Насри, 76), Балотелли (Джеко, 71)

Предупреждения: Эвра, Андерсон, Смоллинг, Уэлбек - Компани, Балотелли, Ричардс

Удаление: Эванс, 47

Поражение хозяев с таким разгромным счётом стало повторением антирекорда, который был установлен в 1930 году. Первый тайм, за исключением гола Марио Баллотелли, выдался скудным на события. Зато тайм второй стал полным антиподом первого. Уже на сорок седьмой минуте «Манчестер Юнайтед» остался вдесятером после того, как с поля был удалён Джонни Эванс. После того, как хозяева поля оказались в меньшинстве, игра пошла на ещё более высоких скоростях.

На 60 минуте Давид Сильва получил мяч в чужой штрафной, скинул мяч на Милнера, тот прострелил на Балотелли, который поразил уже пустые ворота. Через 9 минут счёт до разгромного довёл Агуэро. На 80 минуте у хозяев появилась надежда на спасение матча: после блистательного по исполнению удара Флетчера вратарь «Сити» Джо Харт был абсолютно бессилен. К несчастью Алекса Фергюсона, спасение не удалось: уже в добавленное арбитром время «Манчестер Юнайтед» был буквально растоптан. «Горожане» забили три гола за три минуты. Сначала это удалось Эдину Джеко, а затем чистейший выход один на один реализовал Давид Сильва. Последний мяч забил вышедший на замену Эдин Джеко.

Автор: Никита Авраменко