Модники Рио: маникюр Юлии Ефимовой и косички Маргариты Махневой
Олимпийские игры в Бразилии завершились. «Пока, Рио», – сказали тысячи атлетов. Однако поклонники не спешат прощаться с главным спортивным событием четырехлетия. Сотни раз по всему миру будут пересматривать бои, матчи, трогательные моменты восхождения своих на пьедестал. Будут пролистывать и фотографии, уже ставшие историей. «А спортсмены диктуют моду!», – к такому выводу пришли зрители Олимпиады. Пользователи социальных сетей интересуются: где купить золотые кроссовки ямайского спринтера Болта и как в домашних условиях сделать маникюр Юлии Ефимовой.
Ямайский бегун Усэйн Болт, ставший в Рио девятикратным олимпийским чемпионом, одну из дистанций пробежал в золотых кроссовках.
Многие спортсменки предпочли сделать маникюр в цветах стран, которых представляли. Чаще всего вопрос «как сделать такие же ногти дома» задавали российской пловчихе Юлии Ефимовой. Ее ногти в технике омбре оценили эксперты.
На фото Юлия Ефимова. Источник фото: РИА Новости
Белорусская «золотая рыбка» Александра Герасименя всегда говорит, что вода – ее стихия. Девушка даже во время отпуска отдает предпочтение морю. Для заплыва в Рио Александра выбрала морской маникюр.
На фото Александра Герасименя. Источник фото: Reuters
Что хотел сказать французский боксер Тони Йока своей прической, остается догадываться.
На фото Тони Йока. Источник фото: Reuters
Зато все понятно с прической белорусской гребчихи Татьяны Кухты.
Татьяна на фото крайняя слева. Источник фото: vk.com/marynalitvinchuk
Став олимпийским чемпионом, Неймар пошел не праздновать. Футболист отправился в тату-салон, чтобы увековечить на своем запястье олимпийские кольца. Но это не все. Несколько часов назад на своей странице в социальной сети спортсмен опубликовал фото, которое удивило его поклонников. Теперь Неймар блондин.
На фото Неймар. Источник фото: twitter.com/njrstats
В двух шагах от медали в Рио остановилась белорусская гимнастка Мелитина Станюта. 22-летняя спортсменка, разумеется, расстроилась. Слова поддержки нашей красавице адресуют поклонники из многих стран. Поклонницы интересуются, где купить платье, как у Станюты.
На фото Мелетина Станюта. Источник фото: instagram.com/melitinastaniouta/
Все чаще пользователи Сети задаются вопросом: как сделать макияж, как у российской гимнастки Алии Мустафиной.
На фото Алия Мустафина. Источник фото: Reuters
Девушки во всем мире пытаются решить непростую задачку: уложить волосы как у красавиц-синхронисток – волос к волосу – чтобы сделать утром прическу и не переживать о ней весь день. Трюк из серии «не пытайтесь повторить»: для фиксации волос синхронистки используют не лаки, а пищевой желатин. На одну прическу уходит пачка этого клея. Остается догадываться, сколько времени нужно, чтобы смыть его с головы.
На фото команда Австралии
Собираясь на церемонию награждения, белорусская гребчиха-байдарочница Маргарита Махнева вплела в волосы ленточки цветов национального флага. Прическа девушки покорила пользователей социальных сетей.