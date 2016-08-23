Модники Рио: маникюр Юлии Ефимовой и косички Маргариты Махневой

Олимпийские игры в Бразилии завершились. «Пока, Рио», – сказали тысячи атлетов. Однако поклонники не спешат прощаться с главным спортивным событием четырехлетия. Сотни раз по всему миру будут пересматривать бои, матчи, трогательные моменты восхождения своих на пьедестал. Будут пролистывать и фотографии, уже ставшие историей. «А спортсмены диктуют моду!», – к такому выводу пришли зрители Олимпиады. Пользователи социальных сетей интересуются: где купить золотые кроссовки ямайского спринтера Болта и как в домашних условиях сделать маникюр Юлии Ефимовой.

Став олимпийским чемпионом, Неймар пошел не праздновать. Футболист отправился в тату-салон, чтобы увековечить на своем запястье олимпийские кольца. Но это не все. Несколько часов назад на своей странице в социальной сети спортсмен опубликовал фото, которое удивило его поклонников. Теперь Неймар блондин.





На фото Неймар. Источник фото: twitter.com/njrstats



В двух шагах от медали в Рио остановилась белорусская гимнастка Мелитина Станюта. 22-летняя спортсменка, разумеется, расстроилась. Слова поддержки нашей красавице адресуют поклонники из многих стран. Поклонницы интересуются, где купить платье, как у Станюты.





На фото Мелетина Станюта. Источник фото: instagram.com/melitinastaniouta/



Все чаще пользователи Сети задаются вопросом: как сделать макияж, как у российской гимнастки Алии Мустафиной.





На фото Алия Мустафина. Источник фото: Reuters



Девушки во всем мире пытаются решить непростую задачку: уложить волосы как у красавиц-синхронисток – волос к волосу – чтобы сделать утром прическу и не переживать о ней весь день. Трюк из серии «не пытайтесь повторить»: для фиксации волос синхронистки используют не лаки, а пищевой желатин. На одну прическу уходит пачка этого клея. Остается догадываться, сколько времени нужно, чтобы смыть его с головы.





На фото команда Австралии



Собираясь на церемонию награждения, белорусская гребчиха-байдарочница Маргарита Махнева вплела в волосы ленточки цветов национального флага. Прическа девушки покорила пользователей социальных сетей.