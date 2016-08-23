Прямой эфир

Модники Рио: маникюр Юлии Ефимовой и косички Маргариты Махневой

23 августа 2016 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Олимпийские игры в Бразилии завершились. «Пока, Рио», – сказали тысячи атлетов. Однако поклонники не спешат прощаться с главным спортивным событием четырехлетия. Сотни раз по всему миру будут пересматривать бои, матчи, трогательные моменты восхождения своих на пьедестал. Будут пролистывать и фотографии, уже ставшие историей. «А спортсмены диктуют моду!», – к такому выводу пришли зрители Олимпиады. Пользователи социальных сетей интересуются: где купить золотые кроссовки ямайского спринтера Болта и как в домашних условиях сделать маникюр Юлии Ефимовой.

Модники Рио: маникюр Юлии Ефимовой и косички Маргариты Махневой -1

Ямайский бегун Усэйн Болт, ставший в Рио девятикратным олимпийским чемпионом, одну из дистанций пробежал в золотых кроссовках.

Модники Рио: маникюр Юлии Ефимовой и косички Маргариты Махневой -3

Многие спортсменки предпочли сделать маникюр в цветах стран, которых представляли. Чаще всего вопрос «как сделать такие же ногти дома» задавали российской пловчихе Юлии Ефимовой. Ее ногти в технике омбре оценили эксперты.


На фото Юлия Ефимова. Источник фото: РИА Новости

Белорусская «золотая рыбка» Александра Герасименя всегда говорит, что вода – ее стихия. Девушка даже во время отпуска отдает предпочтение морю. Для заплыва в Рио Александра выбрала морской маникюр.

Модники Рио: маникюр Юлии Ефимовой и косички Маргариты Махневой -6


На фото Александра Герасименя. Источник фото: Reuters

Модники Рио: маникюр Юлии Ефимовой и косички Маргариты Махневой -8

Что хотел сказать французский боксер Тони Йока своей прической, остается догадываться.


На фото Тони Йока. Источник фото: Reuters

Зато все понятно с прической белорусской гребчихи Татьяны Кухты.


Татьяна на фото крайняя слева. Источник фото: vk.com/marynalitvinchuk

Модники Рио: маникюр Юлии Ефимовой и косички Маргариты Махневой -10

Став олимпийским чемпионом, Неймар пошел не праздновать. Футболист отправился в тату-салон, чтобы увековечить на своем запястье олимпийские кольца. Но это не все. Несколько часов назад на своей странице в социальной сети спортсмен опубликовал фото, которое удивило его поклонников. Теперь Неймар блондин.


На фото Неймар. Источник фото: twitter.com/njrstats

В двух шагах от медали в Рио остановилась белорусская гимнастка Мелитина Станюта. 22-летняя спортсменка, разумеется, расстроилась. Слова поддержки нашей красавице адресуют поклонники из многих стран. Поклонницы интересуются, где купить платье, как у Станюты.


На фото Мелетина Станюта. Источник фото: instagram.com/melitinastaniouta/

Все чаще пользователи Сети задаются вопросом: как сделать макияж, как у российской гимнастки Алии Мустафиной.


На фото Алия Мустафина. Источник фото: Reuters

Девушки во всем мире пытаются решить непростую задачку: уложить волосы как у красавиц-синхронисток – волос к волосу – чтобы сделать утром прическу и не переживать о ней весь день. Трюк из серии «не пытайтесь повторить»: для фиксации волос синхронистки используют не лаки, а пищевой желатин. На одну прическу уходит пачка этого клея. Остается догадываться, сколько времени нужно, чтобы смыть его с головы.


На фото команда Австралии 

Собираясь на церемонию награждения, белорусская гребчиха-байдарочница Маргарита Махнева вплела в волосы ленточки цветов национального флага. Прическа девушки покорила пользователей социальных сетей.

# Фотофакт # Олимпиада 2016

Другие новости рубрики

Все новости
9 медалей Беларуси на Олимпиаде в Рио: истории призеров
23 августа 2016 14:28

9 медалей Беларуси на Олимпиаде в Рио: истории призеров

Скандальный Рио: Болт, как ты мог?
23 августа 2016 09:06

Скандальный Рио: Болт, как ты мог?

Открытый чемпионат по болотному футболу прошёл в Гродненской области
23 августа 2016 07:20

Открытый чемпионат по болотному футболу прошёл в Гродненской области