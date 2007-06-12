Теннисисты соревнуются и в перерыве

Период между двумя турнирами Большого шлема - "Ролан Гарросом"> и "Уимблдоном" - теннисисты заполняют другими, менее значимыми соревнованиями.

В Лондоне Максим Мирный пробился во второй круг одиночного разряда, и только что определился его следующий соперник. Им станет француз Гаэль Монфиль, обыгравший россиянина Игоря Андреева - 6:3, 6:4.

А Ольга Говорцова - в Бирмингеме чуть позже выйдет на корт, чтобы сыграть со словачкой Даниэлой Хантуховой. Наконец, в Барселоне в одиночном разряде белорусок уже не осталось. Екатерина Деголевич уступила Марии Эмилии Салерни из Аргентины 3:6, 5:7, а Татьяна Пучек не смогла одолеть венгерку Агнес ШАваи 3:6, 3:7. Тем временем, турнир серии "Фьючерс" проходит и в Минске.