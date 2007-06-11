У отважных рыцарей пяти качеств на Чемпионате Европы начался отбор на Олимпиаду в Пекин

В Риге по восемь лучших спортсменов у мужчин и женщин в личном первенстве получили лицензии. К сожалению, белорусов среди счастливчиков не оказалась.

Ближе всех к заветной восьмерке подобрался наш Дмитрий Мелях, он 11-ый и Татьяна Климович - замкнувшая десятку сильнейших.

Перед заключительным соревновательным днем 13 июня завершится

континентальный форум женской эстафетой. В копилке белорусов две награды: трио Мелях Прокопенко и Лапо взяли "бронзу" в командном первенстве и сегодня еще одну бронзовую медаль - в эстафете. Впрочем, имели шансы подопечные Валентина Рогова подняться и повыше в табели о рангах.

Стартовали ребята со стрельбы, и по ее окончании расположились на 9-ом месте. После фехтования переместились на третью строчку. А удачные заплывы и верховая езда позволили претендовать уже на "серебро". Перед последним видом - бегом - белорусы уступали лидерам россиянам чуть более 200 очков и опережали третьих литовцев на 22. Остановить напор Крунгольцаса, Киндериса и Жемайтиса как раз и не удалось. Литовцы в итоге вторые.