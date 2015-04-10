Теннисист Энди Маррей сыграет свадьбу в эти выходные в Шотландии

Новости Великобритании. Бывший чемпион Уимблдонского теннисного турнира и ныне первая ракетка Великобритании Энди Маррей сыграет свадьбу со своей давней возлюбленной Ким Сирс уже в эти выходные. Церемония пройдет в кафедральном соборе Данблейн (Шотландия) в кругу друзей и родственников.

Маррей хочет избежать внимания прессы. Соперники по корту, известные теннисисты Рафаэль Надаль и Новак Джокович, в списке гостей не числятся. Они стали не единственными известными персонами, которые не были приглашены на церемонию. Обладатель премии Оскар, актер Шон Коннери и бывший футболист, сэр Алекс Фергюсон, также не получили приглашения.

Среди наиболее известных гостей церемонии числится бывший чемпион Уимблдона, некогда первая ракетка Великобритании Тим Хенман. Также приглашены некоторые товарищи Маррея по команде Кубка Дэвиса.

Энди Маррей, теннисист:

На свадьбе не будет знаменитостей, как таковых. У меня нет известных друзей, так что это не было запланировано. Приглашены те, с кем мы по-настоящему близки. Приедут Джеймс Уорд и Джейми Дельгадо, а вот Кайл Эдмунд не сможет приехать, он в это время будет на турнире.

Свадебный прием пройдет в роскошном отеле Cromlix, в Данблейне, принадлежащем теннисисту с 2013 года.