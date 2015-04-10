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Теннисист Энди Маррей сыграет свадьбу в эти выходные в Шотландии

10 апреля 2015 20:50
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Новости Великобритании. Бывший чемпион Уимблдонского теннисного турнира и ныне первая ракетка Великобритании Энди Маррей сыграет свадьбу со своей давней возлюбленной Ким Сирс уже в эти выходные. Церемония пройдет в кафедральном соборе Данблейн (Шотландия) в кругу друзей и родственников.

Теннисист Энди Маррей сыграет свадьбу в эти выходные в Шотландии-1

Маррей хочет избежать внимания прессы. Соперники по корту, известные теннисисты Рафаэль Надаль и Новак Джокович, в списке гостей не числятся. Они стали не единственными известными персонами, которые не были приглашены на церемонию. Обладатель премии Оскар, актер Шон Коннери и бывший футболист, сэр Алекс Фергюсон, также не получили приглашения.

Теннисист Энди Маррей сыграет свадьбу в эти выходные в Шотландии-4

Среди наиболее известных гостей церемонии числится бывший чемпион Уимблдона, некогда первая ракетка Великобритании Тим Хенман. Также приглашены некоторые товарищи Маррея по команде Кубка Дэвиса.

Энди Маррей, теннисист:

На свадьбе не будет знаменитостей, как таковых. У меня нет известных друзей, так что это не было запланировано. Приглашены те, с кем мы по-настоящему близки. Приедут Джеймс Уорд и Джейми Дельгадо, а вот Кайл Эдмунд не сможет приехать, он в это время будет на турнире.

Свадебный прием пройдет в роскошном отеле Cromlix, в Данблейне, принадлежащем теннисисту с 2013 года.

Теннисист Энди Маррей сыграет свадьбу в эти выходные в Шотландии-7

Маррей прокомментировал также некоторые моменты подготовки к свадьбе.

Энди Маррей, теннисист:

В основном, всей подготовкой занималась Ким. Я пытался помочь, когда она просила, но  старался не слишком вмешиваться. Это большой день для Ким.

Теннисист Энди Маррей сыграет свадьбу в эти выходные в Шотландии-10

Теннисист Энди Маррей сыграет свадьбу в эти выходные в Шотландии-12

О будущей супруге известного теннисиста известно немного. В колледже Ким изучала музыку, искусство и актерское мастерство, после чего закончила Университет Сассекса по специальности «английская филология», Ким рисует домашних животных, в основном собак.

# Свадьба # Фотофакт # Рафаэль Надаль # Новак Джокович # Энди Маррей # Ким Сирс

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