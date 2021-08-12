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Теннис. Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 турнира в Монреале

12 августа 2021 14:32
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко вышли в 1/8 финала турнира WTA в Монреале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 турнира в Монреале-1

Виктория Азаренко в 1/16 успешно одолела соперницу из Румынии Сорану Кырстю. Вечером 12 августа в матче за путевку в четвертьфинал белоруске будет противостоять греческая соперница. Предварительно начало матча в 19:15 по белорусскому времени.

Теннис. Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 турнира в Монреале-4

Кроме того, Арина Соболенко одержала победу над американкой Слоан Стивенс в стартовом поединке одиночного разряда теннисного турнира WTA (7:6, 4:6, 6:4) и вышла в третий круг. В матче 1/8 финала Соболенко в тандеме с бельгийкой сразится против канадского дуэта Лейлы Фернандес и Ребекки Марино. Предварительно начало матча в 18:00 по белорусскому времени.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Сорана Кырстя # Слоана Стивенс # Лейлы Фернандес # Ребекки Марино # Фотофакт

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