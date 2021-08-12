Теннис. Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 турнира в Монреале

Виктория Азаренко в 1/16 успешно одолела соперницу из Румынии Сорану Кырстю. Вечером 12 августа в матче за путевку в четвертьфинал белоруске будет противостоять греческая соперница. Предварительно начало матча в 19:15 по белорусскому времени.

Кроме того, Арина Соболенко одержала победу над американкой Слоан Стивенс в стартовом поединке одиночного разряда теннисного турнира WTA (7:6, 4:6, 6:4) и вышла в третий круг. В матче 1/8 финала Соболенко в тандеме с бельгийкой сразится против канадского дуэта Лейлы Фернандес и Ребекки Марино. Предварительно начало матча в 18:00 по белорусскому времени.