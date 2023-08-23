Теннис. Саснович и Александрова вышли в четвертьфинал турнира в Кливленде

Александра Саснович в дуэте с Екатериной Александровой пробились в четвертьфинал парного разряда турнира категории 250 в американском Кливленде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александра Саснович в дуэте с Екатериной Александровой пробились в четвертьфинал парного разряда турнира категории 250 в американском Кливленде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруско-российский тандем был сильнее американок Далайны Хьюитт и Джейми Лоб. Первый сет завершился победой соперниц – 6:4, во втором сильнее был наш дуэт – 6:3. В третьей решающей партии победу праздновал тандем Саснович-Александрова – 14:12.