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Теннис. Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде

14 сентября 2010 12:47
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В решающем поединке лидер мирового тенниса встречался с сербом Новаком Джоковичем. Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:2 в пользу испанца.

Рафаэль Надаль выиграл US Open впервые в карьере. После победы на Открытом чемпионате США Надаль стал седьмым за всю историю теннисистом, побеждавшим на всех четырех турнирах «Большого шлема» – Уимблдоне, Australian Open, US Open и «Ролан Гаррос».

Отметим, финал должен был состояться еще воскресенье, но из-за дождя встреча была перенесена на понедельник. Однако и в понедельник погода вмешалась в ход матча во втором сете при счете 6:4, 4:4 игра была почти на час приостановлена.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.

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