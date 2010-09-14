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Футбол. БАТЭ и киевское «Динамо» рассудят рефери из Швеции

14 сентября 2010 12:45
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Поединок первого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА между киевским «Динамо» и борисовским БАТЭ состоится 16 сентября на стадионе им.В.Лобановского в столице Украины.

Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Швеции.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.

# ФК БАТЭ

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