Футбол. БАТЭ и киевское «Динамо» рассудят рефери из Швеции

Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Швеции.
Анжелика Урман, телекомпания СТВ.
В финале сборная США переиграла со счетом 81:64 хозяев турнира. На третьем месте расположились литовские баскетболисты.
Третий год подряд победитель мужского одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису определится сегодня.
В чешской Остраве набирает обороты чемпионат Европы по настольному теннису.
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