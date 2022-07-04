Сыграли БАТЭ и «Энергетик-БГУ». Результаты матчей чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси в рамках 13-го тура завершился очередной игровой день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центральный поединок прошел в Борисове, где встречались лидеры турнира БАТЭ и «Энергетик-БГУ». Сильнейшего в матче выявить футболистам не удавалось. Итоговый счет – 1:1. Счет на 2-й минуте открыл Станислав Драгун, однако удержать преимущество у хозяев не получилось. На 73-й минуте противостояния «студенты» сравняли цифры на табло. Сейчас турнирную таблицу по-прежнему возглавляет БАТЭ. Отрыв от минчан составляет 1 балл.