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Сыграли БАТЭ и «Энергетик-БГУ». Результаты матчей чемпионата Беларуси по футболу

04 июля 2022 12:00
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси в рамках 13-го тура завершился очередной игровой день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сыграли БАТЭ и «Энергетик-БГУ». Результаты матчей чемпионата Беларуси по футболу-1

Центральный поединок прошел в Борисове, где встречались лидеры турнира БАТЭ и «Энергетик-БГУ». Сильнейшего в матче выявить футболистам не удавалось. Итоговый счет – 1:1. Счет на 2-й минуте открыл Станислав Драгун, однако удержать преимущество у хозяев не получилось. На 73-й минуте противостояния «студенты» сравняли цифры на табло. Сейчас турнирную таблицу по-прежнему возглавляет БАТЭ. Отрыв от минчан составляет 1 балл.

Сыграли БАТЭ и «Энергетик-БГУ». Результаты матчей чемпионата Беларуси по футболу-4

«Динамо Брест» после долгой серии поражений сумел победить. А «Гомель» и «Неман» сыграли вничью. 4 июля в расписании два матча.

# Футбол Беларуси # Станислав Драгун # Фотофакт

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