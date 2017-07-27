Свист шайбы, кричалки болельщиков и горячий лед: в столице проходит международный Кубок Минска по хоккею
Новости Беларуси. Минск принимает международный кубок по хоккею. Помимо белорусских дружин в соревнованиях участвуют клубы из России и Латвии. Приурочены состязания к юбилею столицы, который Минск отметит уже совсем скоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобный турнир у нас проводится впервые, однако уже собрал немало болельщиков. Примечательно, что стоимость билета на игру символическая – один рубль.
Кубок Минска по хоккею – это турнир шести команд. Последний раз такую концентрацию профессиональных хоккеистов «Чижовка-Арена» видела в 2014 году на чемпионате мира. Сразу три «Динамо» (Рига, Москва, Минск), российская «Югра», «Локомотив» и наша «Юность». Такое зрелищное ледовое побоище – не частый гость в любой стране. И 27 июля состоялась главная битва белорусского хоккея.
Особое внимание болельщиков – на работу главных тренеров. Дуэль Михаил Захаров и новичок «зубров» – наставник Горди Дуайер – собрала несколько тысяч зрителей, а ведь это только начала турнира.
На этой арене лед буквально горит, коньки искрятся, а напряжение – хоть ножом режь. Никаких поправок на межсезонье. Это брутальное хоккейное противостояние, где победитель получает все.
Только представьте: на всех у клубов почти 200 трофеев. Экс-нхловцы и главные звезды Континентальной Хоккейной Лиги – для них это первый крупный турнир перед сезоном, где в деле пробуются новички. И на таких состязаниях можно увидеть, как загорается очередная хоккейная звезда. Уэйн Грецки, Павел Буре и белорусская легенда Руслан Салей воспользовались шансом именно в таких матчах. А для болельщиков еще один повод вспомнить, за что эту игру стоит любить.
Болельщики:
Естественно, как обычно, популяризация хоккея в Беларуси. Хотя у нас это и так очень популярная игра. Турнир нужный. Это предсезонная подготовка.
Наверное, все-таки наши любят хоккей, поэтому и находят возможность прийти и поболеть. Я первый раз на «Чижовка-Арене», всегда ходила на «Минск-Арену». Арена хорошая, мне нравится.
Турнир отличный. Считаю, такие почаще надо проводить.
Кстати, Кубок Минска по хоккею проводится впервые и посвящен юбилею столицы – 950-летию. И организаторы обещают: это станет доброй традицией для спортсменов и особенно болельщиков.
Вдобавок столь значимый форум – лакмусовая бумажка перед Европейскими играми и чемпионатом мира 2021 года, который Минск проведет вместе с Ригой. И все идет к тому, что он получится как минимум не хуже чемпионата мира-2014, а то и лучше.