Свист шайбы, кричалки болельщиков и горячий лед: в столице проходит международный Кубок Минска по хоккею

Новости Беларуси. Минск принимает международный кубок по хоккею. Помимо белорусских дружин в соревнованиях участвуют клубы из России и Латвии. Приурочены состязания к юбилею столицы, который Минск отметит уже совсем скоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобный турнир у нас проводится впервые, однако уже собрал немало болельщиков. Примечательно, что стоимость билета на игру символическая – один рубль.

Кубок Минска по хоккею – это турнир шести команд. Последний раз такую концентрацию профессиональных хоккеистов «Чижовка-Арена» видела в 2014 году на чемпионате мира. Сразу три «Динамо» (Рига, Москва, Минск), российская «Югра», «Локомотив» и наша «Юность». Такое зрелищное ледовое побоище – не частый гость в любой стране. И 27 июля состоялась главная битва белорусского хоккея.

Особое внимание болельщиков – на работу главных тренеров. Дуэль Михаил Захаров и новичок «зубров» – наставник Горди Дуайер – собрала несколько тысяч зрителей, а ведь это только начала турнира.