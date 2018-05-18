Светлана Сахоненко: «Не хватает тренеров, которые бы работали на массовость»

Завтра все наши прославленные, начинающие и потенциальные спортсмены будут отмечать свой профессиональный праздник – День работников физической культуры и спорта.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – белорусская гимнастка и тренер, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь – Любовь Черкашина, чемпионка Европы и мира в беге на 800 метров, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь – Марина Арзамасова, а также трёхкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам и бронзовый призёр – по биатлону – Светлана Сахоненко.