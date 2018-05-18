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Любовь Черкашина: «Белорусский спорт не смотрит ни на кого свысока»

18 мая 2018 08:54
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Завтра все наши прославленные, начинающие и потенциальные спортсмены будут отмечать свой профессиональный праздник – День работников физической культуры и спорта.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – белорусская гимнастка и тренер, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь – Любовь Черкашина, чемпионка Европы и мира в беге на 800 метров, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь – Марина Арзамасова, а также трёхкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам и бронзовый призёр – по биатлону – Светлана Сахоненко

Любовь Черкашина: «Белорусский спорт не смотрит ни на кого свысока»-1

Как Любовь Черкашина будет проводить День работников физической культуры и спорта? Любит ли Любовь Черкашина фаст-фуд? Как удаётся воспитывать ребёнка и постоянно тренироваться?

Все ответы – в видеоматериале.

# Белорусские спортсмены # Любовь Черкашина # Светлана Сахоненко # Фотофакт

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