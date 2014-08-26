Свадьба боксера Владимира Кличко и актрисы Хайден Панеттьери не состоялась

Новости Украины. Украинский боксер Владимир Кличко и его невеста актриса Хайден Панеттьери по неизвестным причинам не смогли реализовать свои планы.

Напомним, по данным украинских СМИ, пара планировала узаконить свои отношения 24 августа.

И дата торжества выбрана не случайно. Кличко настоял, чтобы свадьба была приурочена ко Дню Независимости Украины.

Предполагалось, что Кличко и Панеттьери обвенчаются в Киево-Печерской лавре. А ближе к вечеру, в кругу родных, молодожены отметили бы событие. 25 августа боксер планировал отправиться в Австрию и продолжить тренировки в рамках подготовки к бою с болгарином Курбатом Пулевым.

Кстати, бой с болгарином, намеченный на 6 сентября, Кличко тоже отменил.

Сообщается, что на тренировочном сборе в Австрии украинец получил травму подколенного сухожилия. Скорее всего, бой будет перенесен на конец октября. А вот на какую дату перенесено бракосочетание Кличко и Панеттьери, пока загадка.

Ясно одно: скоро у этой пары родится первенец.

Буквально через пару дней после предполагаемой даты бракосочетания Хайден посетила церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке «Эмми» Хайден рассказала журналистам, что ждет девочку (см.фото).

История любви боксера и актрисы берет начало в 2009 году. Их знакомство началось с фраз: « Ой, ты такой большой!» – « А ты – маленькая».

« Они такие разные, но все же вместе», – говорили друзья. И удивляться было чему. Различий между ними немало: в возрасте – 13 лет, в росте – 45 сантиметров. Их отношения не воспринимали всерьез. «Малышка и гигант», – так окрестила эту парочку пресса. Они на зло всем все чаще появлялись на светских мероприятиях, а папарацци запечатлевали их то на прогулках, то во время шоппинга, то на отдыхе.

В 2011 году они расставались, но весной 2013-го воссоединились и объявили о том, что собираются пожениться.

О серьезных намерениях возлюбленных стало известно во время ток-шоу, гостьей которого стала Панеттьери. На пальце девушки красовалось кольцо. На вопрос, значит ли это, что они с Владимиром обручились, Хайден ответила: это кольцо говорит само за себя. Украшение от ювелирного дома Capri Jewelry Inc. оценили в 500 000 долларов, а бриллиант – в 6 карат.

А недавно в одном интервью Хайден разоткровенничалась и рассказала о подготовке к свадьбе.

Хайден Панеттьери, актриса:

Владимира смущают некоторые американские традиции. То, как мы проводим медовый месяц, или то, что жених не должен видеть платье невесты до свадьбы. Он удивляется, говоря: «Почему? Это же всего лишь платье!» А вот об американской традиции делить траты на свадьбу пополам с невестой он не знает, и, наверное, не нужно, чтобы узнал.