Суперкубок Беларуси по футболу в Пинске: дождь, ветер, поле-катастрофа, пенальти и очередной трофей БАТЭ

За окном проносятся весенние полесские пейзажи – природа понемногу пробуждается от зимней спячки. Отечественный футбол тоже выходит из трехмесячного летаргического сна. Съемочная группа СТВ вслед за Суперкубком Беларуси двигается на самый юг страны, где борисовскому БАТЭ и солигорскому «Шахтеру» предстоит открыть новый футбольный сезон.

Пинск – столица белорусского Полесья. А 14 марта этот город, пусть и на один день, стал еще и футбольной столицей Беларуси.

Матчей такого уровня Пинск не видел с момента своего основания в 1097 году. Тем не менее, афиш, напоминающих местным жителям о приезде в их город белорусских футбольных грандов, почти нет. Соответствующая растяжка висит лишь на подъезде к стадиону «Волна» – месту, где через несколько часов и решится судьба трофея.

Впрочем, желающих понаблюдать за игрой собралось немало и без лишней рекламы. Единственные ворота, через которые можно было попасть к трибунам, едва справлялись со зрительским наплывом.

На фоне толпы болельщиков выделяются и личности из нашего футбольного бомонда. Среди них – как представители соперничающих клубов, так и нейтральные специалисты.

Игорь Ковалевич, главный тренер молодежной сборной Беларуси:

Много очень людей на трибунах, много людей за трибунами. Несмотря на погоду, очень хорошая атмосфера, люди болеют. И даже не чувствуется холода.

Тучи, сгустившиеся над Пинском, время от времени поливали искусственное поле мелким моросящим дождем, неприятным бонусом к которому служили пронизывающие порывы ветра. Один из них даже повалил рекламные щиты, расположенные у дальней бровки, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В таких условиях тяжелее всего приходится вратарям, но, как ни странно, именно они справились со своими обязанностями лучше всех. Хотя не сказать, что работы у Сергея Черника и Артура Котенко было много.

В первом тайме БАТЭ и «Шахтер» суммарно нанесли только три удара в створ.

После перерыва картина игры изменилась незначительно. По-настоящему острых моментов любители зрелищной игры так и не дождались.

Лучом света, который озарил этот унылый и безголевой весенний футбол, стала серия пенальти. Когда страж борисовских ворот Сергей Черник отразил одиннадцатиметровый в исполнении Комаровского, это казалось случайностью. Когда следом справился с выстрелом Човича, подумалось, что это совпадение. Но третий отбитый Черником удар от Кузьменка убедил в закономерности всего происходящего.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ:

Наверное, мы были не сильнее, а более удачливые в серии пенальти. И благодаря Сергею Чернику, который отменно сыграл в серии одиннадцатиметровых ударов.

Сергей Боровский, главный тренер ФК «Шахтер»:

К сожалению, комплекс пенальти у нас продолжает быть, как в прошлогом году, когда мы много не забивали и в чемпионате с пенальти. Пенальтисов пока не нашли.

Первый в истории страны выездной розыгрыш Суперкубка в целом удался, если не считать некоторых организационных моментов.

Единственным жирным минусом, о котором высказались многие участники пинского действа, стало синтетическое поле, губительное для здоровья вкатывающихся в сезон футболистов.

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:

С точки зрения популяризации, наверное, это хорошо. С точки зрения того, на каком покрытии мы играли, это катастрофа для футболистов. Можно сказать, мы на асфальте играли.