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Брифинг по вопросам организации телетрансляций II Европейских игр прошёл на стадионе «Динамо»

07 марта 2019 12:45
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Новости Беларуси. Минский стадион «Динамо» в очередной раз распахнул двери для гостей из делегации компании, которая организует трансляции II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

6 марта представители нашей дирекции и гости обсудили все детали будущего сотрудничества. И в первую очередь решился вопрос о ввозе техники, необходимой для показа соревнований. Речь идет о порядка 30-ти большегрузных автомобилях, которые помогут получить качественную телевизионную картинку. Начать установку оборудования планируют уже в средине мая.

Брифинг по вопросам организации телетрансляций II Европейских игр прошёл на стадионе «Динамо»-1

Маноло Ромеро, исполнительный директор компании ISB, домашнего вещателя II Европейских игр:
Рад снова оказаться в Минске. Каждый раз мы снова обсуждаем очень важный вопрос относительно трансляции Игр. Как таковых сложностей в трансляциях мы не предвидим, стадион в этом плане очень подходит для различных съемок. Нам просто необходимо найти самые удачные ракурсы. Конечно, особого внимания заслуживают церемонии открытия и закрытия. Наша задача – показать телезрителям отличную картинку того, что будет происходить на стадионе.

# Европейские игры # Маноло Ромеро # Фотофакт

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