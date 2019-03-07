Брифинг по вопросам организации телетрансляций II Европейских игр прошёл на стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. Минский стадион «Динамо» в очередной раз распахнул двери для гостей из делегации компании, которая организует трансляции II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

6 марта представители нашей дирекции и гости обсудили все детали будущего сотрудничества. И в первую очередь решился вопрос о ввозе техники, необходимой для показа соревнований. Речь идет о порядка 30-ти большегрузных автомобилях, которые помогут получить качественную телевизионную картинку. Начать установку оборудования планируют уже в средине мая.