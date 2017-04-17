Судья, пострадавший в драке хоккейных команд «Брест» и «Кошице»: Это было безумие

Новости Беларуси. Белорусские хоккеисты оказались замешаны в громком спортивном скандале. Инцидент произошел на международном турнире в Чехии. Во время матча за третье место между юношескими командами «Бреста» и словацкого «Кошице» произошла массовая драка. Втянуты в потасовку были даже арбитры, которые обслуживали встречу. На случившееся уже отреагировала Федерация хоккея Беларуси, пообещав провести тщательную проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жесткими приемами на льду в хоккее едва ли кого-то удивишь. Спорт настоящих мужчин в равной степени и зрелищный, и суровый. В играх Национальной хоккейной лиги драки – неотъемлемая часть шоу. Но это шоу. А это – чешский город «Мост». Пасхальный юношеский турнир, на льду идет борьба за бронзу. Команда «Бреста» против словацкого «Кошице». Уже совсем скоро формулировка «против» обретет новый смысл. Счет 4:1 в пользу словаков.

А это последние кадры встречи: словесная перепалка перерастает в массовую драку стенка на стенку. Потасовка, будто торнадо, затянула всех. Участие в драке приняли даже арбитры. Впрочем, фрагмент видео показывает лишь вершину айсберга – самые горячие полторы минуты турнира. Позже выяснится: бурную развязку конфликта можно было предотвратить. Чешский арбитр судил 16-летних белорусов еще в первый день соревнований. Команда отмечает: в поединке было непривычно много дисциплинарных наказаний. Меж тем, многие из штрафных минут тренер брестчан подвергает сомнению. Василий Хевук, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы по хоккею и фигурному катанию города Бреста:

Начала накаляться обстановка. Потом нашему капитану была нанесена травма. Даже если судья не заметил нарушение (да может быть и игрок сыграл по правилам). Но сам факт того, что ребенок лежит на льду, означает, что нужна пауза, остановка игры, чтобы ему оказали помощь. Команда действительно начала срываться на судью, что привело к конфликту. Да, мы поступили неправильно, это факт. Но когда нам не дают в правильной хорошей борьбе показать на что мы способны, как мы можем играть, действительно ребята начинают срываться. А это тяжело. А это интервью дает тот самый судья, сразу после горячего матча.

Якуб Чмолич, пострадавший судья:

На видео заметно, что когда мы стояли в зоне защиты клуба «Кошице», все игроки ринулись туда, чтобы пожать друг другу руки. Однако вместо этого я понял, что меня окружили игроки и на меня начали прыгать.

Я оказался в центре крупной драки – это было безумие. Что ж, как это часто случается, мнения сторон не всегда совпадают. Одно можно сказать точно: резонанс пошел, по факту будет проведена проверка. К примеру, так инцидент комментирует Федерация хоккея Беларуси. Ассоциация «Федерация хоккея Беларуси»:

Ассоциация «Федерация хоккея Беларуси» считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча. Ассоциация сотрудничает со словацкой и чешской стороной для объективного и детального расследования инцидента, произошедшего на турнире в чешском городе Мост, и принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций впредь. По итогам расследования будут вынесены дисциплинарные решения, касающиеся как непосредственных участников инцидента, так и тренерско-преподавательского состава детско-юношеской хоккейной школы хоккейного клуба «Брест».

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

В первую очередь судьи, тренера должны были прекратить это. Все-таки это 16-летние ребята.

Им в хоккей надо играть, а не драться. Поэтому мне кажется, что это не красит ни тех, ни тех. Спорные моменты не оправдывают агрессию, а решения судейской бригады обсуждениям не подлежат. Другое дело – человеческий фактор. Речь идет о неокрепшей детской психике. Тот случай, когда чаша терпения не так велика, а чувство справедливости развито наиболее остро.

Василий Хевук:

Мы, конечно же, после турнира принесли извинения и организаторам, и словацкой команде. Мы нашли общий язык.