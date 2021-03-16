«Строитель» вышел в финал чемпионата Беларуси. «Сегодня мы им не позволили сыграть свою игру»

Новости Беларуси. Столичный «Строитель» стал первым финалистом чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчанам хватило минимально возможных двух матчей, чтобы оставить не у дел гомельскую «Энергию». Подробности матча в сюжете Екатерины Лихошапко. До полуфинала в рамках регулярного сезона соперники встречались всего дважды. В обеих встречах гомельчане были сильнее: один раз в трех партиях, второй – в упорной борьбе в пяти сетах.

Такое же сопротивление команды выдали и в первой полуфинальной встрече в Гомеле. Правда, тогда «Строитель», невзирая на гостевой статус, был сильнее и в серии до двух побед наполовину задачу выполнил. Противостояние вечером 16 марта точно получилось не таким ярким. «Энергия» активничала лишь в первом сете, 20:25. Нужно отметить, что и скамейкой гомельчане похвастаться не могут, поэтому в основном на площадке были одни и те же лица. То ли преимущество домашних стен, то ли успех в первом сете, однако минчане поймали кураж и легко дожали соперника – 25:14 и 25:16. «Строитель» – первый финалист чемпионата Беларуси.

Александр Сингаевский, главный тренер волейбольной команды «Строитель»:

Соперник играет настолько, насколько ему позволяет второй соперник. Сегодня мы им не позволили сыграть свою игру. Сегодня была очень приличная подача, летела скорость. Сегодня мы довольно уверенно играли на блоке.