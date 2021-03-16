«Строитель» вышел в финал чемпионата Беларуси. «Сегодня мы им не позволили сыграть свою игру»
Новости Беларуси. Столичный «Строитель» стал первым финалистом чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчанам хватило минимально возможных двух матчей, чтобы оставить не у дел гомельскую «Энергию».
Подробности матча в сюжете Екатерины Лихошапко.
До полуфинала в рамках регулярного сезона соперники встречались всего дважды. В обеих встречах гомельчане были сильнее: один раз в трех партиях, второй – в упорной борьбе в пяти сетах.
Такое же сопротивление команды выдали и в первой полуфинальной встрече в Гомеле. Правда, тогда «Строитель», невзирая на гостевой статус, был сильнее и в серии до двух побед наполовину задачу выполнил.
Противостояние вечером 16 марта точно получилось не таким ярким. «Энергия» активничала лишь в первом сете, 20:25. Нужно отметить, что и скамейкой гомельчане похвастаться не могут, поэтому в основном на площадке были одни и те же лица. То ли преимущество домашних стен, то ли успех в первом сете, однако минчане поймали кураж и легко дожали соперника – 25:14 и 25:16. «Строитель» – первый финалист чемпионата Беларуси.
Александр Сингаевский, главный тренер волейбольной команды «Строитель»:
Соперник играет настолько, насколько ему позволяет второй соперник. Сегодня мы им не позволили сыграть свою игру. Сегодня была очень приличная подача, летела скорость. Сегодня мы довольно уверенно играли на блоке.
Вторую путевку в финал разыграют «Шахтер» и «Легион». В матче до двух побед солигорчане ведут 1:0. Решающая (или, возможно, еще нет) игра состоится 17 марта на территории «Легиона» в Обухово.