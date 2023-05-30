«Столица» победила ВРЗ в первом финальном мачте чемпионата страны по мини-футболу

Хозяева взяли с места в карьер и к пятой минуте были впереди – 2:0. Однако еще до антракта минчане сократили отставание. Более того, на старте второго отрезка цифры на табло стали равными. В середине тайма «Столица» вышла вперед – 3:2. А на последней минуте по голу на свой счет записали оба вратаря. 4:3 – победили «горожане». Следующий матч состоится в пятницу, 2 июня, как раз на территории чемпиона.