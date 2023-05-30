Прямой эфир

«Столица» победила ВРЗ в первом финальном мачте чемпионата страны по мини-футболу

30 мая 2023 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трудовой победой «Столицы» началась финальная серия чемпионата Беларуси по мини-футболу. Действующий обладатель золота переиграл гомельский ВРЗ на его же территории, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Столица» победила ВРЗ в первом финальном мачте чемпионата страны по мини-футболу-1

Хозяева взяли с места в карьер и к пятой минуте были впереди – 2:0. Однако еще до антракта минчане сократили отставание. Более того, на старте второго отрезка цифры на табло стали равными. В середине тайма «Столица» вышла вперед – 3:2. А на последней минуте по голу на свой счет записали оба вратаря. 4:3 – победили «горожане». Следующий матч состоится в пятницу, 2 июня, как раз на территории чемпиона. 

# Мини-футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по хоккею на траве: «Строитель» и «Минск» вышли вперёд в полуфиналах
30 мая 2023 12:46

ЧБ по хоккею на траве: «Строитель» и «Минск» вышли вперёд в полуфиналах

Международные теннисные ассоциации обновили рейтинги – как изменилось положение белорусов?
29 мая 2023 20:36

Международные теннисные ассоциации обновили рейтинги – как изменилось положение белорусов?

На «Кубке Будущего» разыграли трофеи в хоккее 3х3 – победа досталась российской команде
29 мая 2023 20:35

На «Кубке Будущего» разыграли трофеи в хоккее 3х3 – победа досталась российской команде