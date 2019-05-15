Старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты перед Европейскими играми на приличном уровне»

Новости Беларуси. В Минске продолжаются тестовые соревнования по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир призван не только оценить уровень подготовки спортсменов ко вторым Европейским играм, но и опробовать обновленный тир, который чуть более чем через месяц примет пару сотен стрелков. В составе белорусской сборной заявлено 9 человек. Свое место в ростере наши ребята оправдывают и на тестовых соревнованиях.

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Состав определился. Я только еще раз проверяю и убеждаюсь, правильно или нет мы определили команду. У нас все лидеры. У нас все готовятся, кто прошли по рейтингу. В стандарте Юрий Щербацевич, в пистолете женском – Виктория Чайка, в пневматике – Чергейко Илья.

Сергей Мартынов, старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Результаты перед Европейскими играми, так скажем, на приличном уровне. Всегда хотелось больше.