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Старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты перед Европейскими играми на приличном уровне»

15 мая 2019 21:26
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Новости Беларуси. В Минске продолжаются тестовые соревнования по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты перед Европейскими играми на приличном уровне»-1

Турнир призван не только оценить уровень подготовки спортсменов ко вторым Европейским играм, но и опробовать обновленный тир, который чуть более чем через месяц примет пару сотен стрелков. В составе белорусской сборной заявлено 9 человек. Свое место в ростере наши ребята оправдывают и на тестовых соревнованиях.

Старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты перед Европейскими играми на приличном уровне»-4

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Состав определился. Я только еще раз проверяю и убеждаюсь, правильно или нет мы определили команду. У нас все лидеры. У нас все готовятся, кто прошли по рейтингу. В стандарте Юрий Щербацевич, в пистолете женском – Виктория Чайка, в пневматике – Чергейко Илья.

Старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты перед Европейскими играми на приличном уровне»-7

Сергей Мартынов, старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Результаты перед Европейскими играми, так скажем, на приличном уровне. Всегда хотелось больше.

Старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты перед Европейскими играми на приличном уровне»-10

Турнир завершится в эту субботу 18 мая. А после нашим спортсменам еще предстоит испытать себя на Кубке мира в Мюнхене, который станет финальным этапом подготовки ко вторым Европейским играм.

Старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе: «Результаты перед Европейскими играми на приличном уровне»-13

# Европейские игры # Игорь Басинский # Сергей Мартынов # Фотофакт

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