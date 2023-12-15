Сборная Беларуси уступила команде «Звёзды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Сегодня, 15 декабря, в рамках Кубка Первого канала проходит турнир в формате 3 на 3. В полуфинальной встрече сборная Беларуси уступила команде «Звезды и ВХЛ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На седьмой минуте Василий Филяев вывел нашу дружину вперед. Во втором отрезке соперники сравняли. Однако Егор Бориков и Виталий Пинчук сумели обеспечить комфортный запас в счете, который в третьем периоде наша сборная растеряла. К концу основного времени на табло горели равные цифры – 3:3 – и игра перешла в серию послематчевых бросков, где соперники были увереннее и тем самым обеспечили себе путевку в финал.