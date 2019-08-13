В Бресте проходит международный турнир по мини-футболу среди таможенных служб

Новости Беларуси. Таможни четырех государств поспорят за звание самой футбольной. В Бресте проходит международный, уже 13 по счету, турнир, объединяющий людей одной профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем принимают таможенники из Беларуси, России, Армении и Словакии. Команды за пять дней сыграют по круговой системе каждая с каждой.

Тогда и станет известно имя победителя престижного турнира. Всего же, начиная с 2007-го года, за футбольный титул боролись таможни из девяти стран. Чаще всех побеждали хозяева площадки. Дважды на вершине были россияне, по разу – украинцы и армяне.

Марош Шандор, участник турнира (Словакия): Те, что приехали, не из столицы, из регионов. Я думаю, лучшие таможенники, которые умеют играть в футбол.

Норик Тигранян, тренер команды Армении

Целый год мы ждем эти соревнования, чтобы приехать. Потому что здесь очень интересно. Очень хорошо готовятся. Команды многие годы приезжают, мы друг с другом уже знакомы. И самое главное, что соревнуешься, забываешь о работе и отдыхаешь.

Помимо спортивной составляющей, турнир полезен также обменом опытом и дружеским общением коллег за пределами спортивной арены. Для гостей турнира в паузах между матчами организуют экскурсии в Брестскую крепость и Беловежскую пущу.