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Стали известны победители и призёры соревнований по шахматам «Белая ладья»

05 мая 2023 15:39
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Новости Беларуси. В Минске завершился финальный этап республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходил при поддержке Президентского спортивного клуба.  

Стали известны победители и призёры соревнований по шахматам «Белая ладья»-1

В соревнованиях принимали участие 14 команд – по 2 дружины от каждой области, а также из столицы. В состав каждой команды входили по 4 человека от одной школы, лицея или гимназии. Юные шахматисты вели борьбу за первенство в командном турнире. Основная борьба развернулась между двумя столичными общеобразовательными учреждениями. По итогам соревнований минские гимназии № 6 и № 16 набрали одинаковое количество очков – по 19 с половиной, но по коэффициентам личных встреч первое место заняла команда гимназии № 16. Бронза стартов – у оршанской гимназии № 2.  

Стали известны победители и призёры соревнований по шахматам «Белая ладья»-4

Андрей Руднев, победитель турнира:  
В прошлом году мы также участвовали. И также с большим трудом, но все-таки выгрызли первое место. В этом году тоже… Мы сразу посмотрели, что есть шансы и надо стараться. Пытались сделать все возможное, чтобы победить. Удача нам в конце улыбнулась, и все получилось.  

Стали известны победители и призёры соревнований по шахматам «Белая ладья»-7

Победитель турнира, команда 16-й столичной гимназии, получила право участия в открытых всероссийских соревнованиях «Белая ладья». Они пройдут в июне в поселке Сириус Краснодарского края.  

# Шахматы # Андрей Руднев # Фотофакт

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