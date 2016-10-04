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Спортсменки-колясочницы из Беларуси приняли участие в соревнованиях по парашютному спорту во Франции

04 октября 2016 09:11
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Совсем недавно вернулись из Рио на Родину настоящие герои, пример силы и мужества – наши спортсмены-паралимпийцы, закончил свое путешествие на ручном велосипеде Александр Авдевич. И вот новые подвиги, новые победы – на днях вернулись из Франции наши знаменитые спортсменки-колясочницы, которые выступили на первых в мире международных соревнованиях  по хэндифлай – по парашютному спорту в тандеме.

Как прошли уникальные соревнования, и  как удаётся справляться с чувством страха во время прыжка, какими  еще достижениями могут похвастаться наши сегодняшние гости? У нас в студии – двухкратная Чемпионка Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках Анна Сиротюк, полуфиналист Кубка Мира по спортивным танцам на инвалидных колясках Наталья Астанина и  председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам, заслуженный тренер БССР Валерий Коломиец.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Анна Сиротюк # Валерий Коломиец # Наталья Астанина

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