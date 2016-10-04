Спортсменки-колясочницы из Беларуси приняли участие в соревнованиях по парашютному спорту во Франции

Совсем недавно вернулись из Рио на Родину настоящие герои, пример силы и мужества – наши спортсмены-паралимпийцы, закончил свое путешествие на ручном велосипеде Александр Авдевич. И вот новые подвиги, новые победы – на днях вернулись из Франции наши знаменитые спортсменки-колясочницы, которые выступили на первых в мире международных соревнованиях по хэндифлай – по парашютному спорту в тандеме.

Как прошли уникальные соревнования, и как удаётся справляться с чувством страха во время прыжка, какими еще достижениями могут похвастаться наши сегодняшние гости? У нас в студии – двухкратная Чемпионка Европы по спортивным танцам на инвалидных колясках Анна Сиротюк, полуфиналист Кубка Мира по спортивным танцам на инвалидных колясках Наталья Астанина и председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам, заслуженный тренер БССР Валерий Коломиец.