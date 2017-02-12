Не допустила ни одного промаха: Дарья Домрачева взяла серебро на Чемпионате мира

Новости Беларуси. Радостная новость для белорусских болельщиков пришла 12 февраля из австрийского Хохфильцена.
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на Чемпионате мира по биатлону.
Стартовав лишь с 27 позиции и уступая почти 1,5 минуты победительнице спринта, после второго рубежа Дарья поднялась уже на 9 место, а заключительная стрельба принесла ей первую в этом сезоне медаль.
Домрачева сегодня не допустила ни одного промаха.
С завоеванием серебра спортсменку поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.