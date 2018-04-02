«Спорт разгильдяйства не терпит: он всегда самый справедливый арбитр». Интервью с Олегом Шепелем

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Александрович Шепель. Если государство вкладывает, то может требовать результат Спустя время удалось ли до конца осмыслить 8-е почетное место в командном зачете и большое количество завоеванных медалей?

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Безусловно, этим результатом можно гордиться. Я всегда говорил, что если государство вкладывает – без разницы, куда: в спорт, бизнес, производство, искусство – оно должно требовать результат. Поэтому, отправляя команду на Паралимпийские игры, мы ставили задачу завоевать 5-7 медалей. Но то, что показали, – ребята качественно выполнили свою работу, и я ими горжусь. Каковы слагаемые успеха? Олег Шепель:

Мы рассчитывали на опытных бойцов – Графееву, Лобана... Безусловно, была надежда, что завоюют медали и дебютанты. У нас из 14 человек шесть дебютантов, и на двоих мы рассчитывали однозначно – на медали, может, не золотые. Молодцы! И боец Юра Голуб, потому что до последних метров проигрывал секунды, но на последнем полукилометре золотую медаль вырвал у украинца. У Светы Сахоненко была проблема: на последнем сборе в Италии высокогорье ей не пошло, и нам срочно пришлось ее вернуть в Минск. За две недели до Олимпиады мы боялись, что она может не доехать. Но хорошо сработали врачи, тренер – не перегрузили, морально поддержали.

Спорт разгильдяйства не терпит: он всегда самый справедливый арбитр То есть новички нашей паралимпийской команды принесли больше всего медалей? Олег Шепель:

Нельзя сказать, что они дебютанты – они уже два года в сборной. Они выигрывали этапы Кубка мира и были призерами на Чемпионате мира. Они подходили постепенно. Просто Олимпиада – это совсем другие соревнования: другая атмосфера, другая ответственность. И не каждому справиться с этим. Говорят, Олимпиаду случайно можно проиграть, случайно выиграть нельзя. Мы никогда не смотрим паспорт – молодой или возрастной спортсмен. Главное, показать результат, который будет способствовать попаданию в сборную – на этапах Кубка мира, в чемпионаты Европы и мира. Спорт разгильдяйства не терпит: он всегда самый справедливый арбитр. Как человек выступает и готовится – такие и результаты. Комплекс «Раубичи» сделан по высшим мировым стандартам Где и в каких условиях готовятся наши паралимпийцы? Олег Шепель:

Все те требования, которые предъявил тренерский, медицинский составы, спортсмены, выполнены и профинансированы на 100 %. Спортсмены тренировались на лучших базах, потому что горную подготовку у нас сложно сделать. Шикарный объект у нас – комплекс «Раубичи» – сделан на сегодня по высшим мировым стандартам. Александр Лукашенко правильно сказал, что необходима труба, потому что большая проблема с первым снегом, когда выезжать спортсменам. Что касается финансирования на этапах подготовки – это учебно-тренировочные сборы, экипировка, инвентарь, участие в этапах Кубка мира, чемпионате мира – то оно выполнено на 100 %.