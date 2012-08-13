Спорная Олимпиада в Лондоне для белорусов закончилась местами провально, но как закончится Олимпиада в Бразилии для англичан?

Новости Олимпиады. Последние участники завершившихся Олимпийских игр возвращаются на родину. Одними из первых сегодня в Минск прилетели каноисты и байдарочники. На их счету две серебряные и бронзовая награды. Причем, в женской гребле белорусы добились успеха впервые.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Все научное обеспечение, массажисты, врачи – коллектив, который работал на такой сложной Олимпиаде, как в Лондоне, сработали отлично.

Свою задачу белорусские каноисты и байдарочники выполнили. Обещали три медали — привезли два серебра и бронзу. До золота не дотянули - не хватило совсем немного - кому-то попутного ветра, кому-то скорости. Зато для девушек в гребле на байдарках и каноэ награда первая в суверенной истории.

Ольга Худенко, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне:

Мы стремились к этой медали, делали все возможное – и у нас получилось. Это моя первая Олимпиада, мне всего лишь 20 лет, поэтому для меня, на самом деле, это было психологически сложно. Я понимала, что это большая ответственность.

Награды белорусы завоевали в 8 видах спорта. Виктория Азаренко открыла счет олимпийским медалям в теннисе - бронза в одиночном разряде. Этим не ограничилась. В паре с Мирным — олимпийское золото в миксте. Впервые олимпийский пьедестал в плавании — Александра Герасименя — привезла сразу два серебра. В итоговом общем зачете белорусы вошли в 30-ку сильнейших среди 204 стран-участниц. 119 сборных остались без медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Олимпиада сложная была. Были как объективные, так и субъективные причины, которые вызывали эти сложности. Сегодня результат не радует. Те плановые задания, которые мы ставили перед своими спортсменами и тренерами в отдельных видах спорта, были провальные. Где-то кто-то недобрал. А в отдельных видах, повторюсь, были просто провальные.

Рассчитывали на 25 медалей - привезли лишь половину. Худший показатель в суверенной истории. Правда, к примеру, наши соседи поляки завоевали всего 10 медалей. При этом население Польши в четыре раза больше Беларуси. Медальный запас нашей сборной мог быть значительно больше. Без наград остались борцы. Три схватки за бронзу завершились поражением белорусов. Академическая гребля, велоспорт и бокс в перечне упущенных возможностей. В тяжелой атлетике выстрелили Марина Шкерманкова и Ирина Кулеша, зато наша лучшая штангиста Анастасия Новика с незасчитанными попытками в число призеров не попала. Как и легкоатлет Иван Тихон, после очередного допинг-скандала. Без наград в метании молота и лидер сезона Оксана Менькова, в толкании ядра — бронзовый призер Пекина Андрей Михневич. Об этой особой атмосфере Олимпийского Лондона говорят даже наши спортсмены-победители.

Роман Петрушенко, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне:

Честно говоря, все впечатления от Олимпиады – негативные. Очень много спорных моментов, которые решала принимающая сторона в свою пользу.

Александр Богданович, серебряный призёр Олимпийских игра в Лондоне:

Чувствовалась олимпийская атмосфера. Уровень был какой-то, но до Пекина им далеко.

«Симфония британской музыки» завершила Лондонскую Олимпиаду. Самые известные хиты британцев последнего 50-летия. Queen, Джордж Майкл, Pet Shop Boys, Spice Girls... И более 10 тысяч спортсменов, для которых шоу известнейшего хореографа Кима Гэвина стало занавесом 30-х Игр. Более 300 комплектов наград разыграны. Следующая Олимпиада пройдет в Бразилии. В непривычных для европейцев условиях. Рио-де-Жанейро для олимпийцев станет открытием, также как и Пекин, где белорусы добились пока лучшего результата в истории.