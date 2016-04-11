«Спасибо, что ты есть у нас!» – фанаты встретились с первой ракеткой Беларуси Викторией Азаренко

Новости Беларуси. Виктория Азаренко встретилась с белорусскими болельщиками. Встреча прошла в минском Дворце тенниса 10 апреля и стала дебютной для спортсменки: первая ракетка Беларуси раньше никогда не встречалась со своими поклонниками в таком формате. И обнадежила, что это встреча не последняя.

Виктория Азаренко, теннисистка:

Надеюсь, у нас еще будет много звезд белорусского тенниса, которых вы будете поддерживать в будущем!

В своем Instagram Виктория заверила: «Было очень здорово!»