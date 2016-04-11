«Спасибо, что ты есть у нас!» – фанаты встретились с первой ракеткой Беларуси Викторией Азаренко
Новости Беларуси. Виктория Азаренко встретилась с белорусскими болельщиками. Встреча прошла в минском Дворце тенниса 10 апреля и стала дебютной для спортсменки: первая ракетка Беларуси раньше никогда не встречалась со своими поклонниками в таком формате. И обнадежила, что это встреча не последняя.
Виктория Азаренко, теннисистка:
Надеюсь, у нас еще будет много звезд белорусского тенниса, которых вы будете поддерживать в будущем!
В своем Instagram Виктория заверила: «Было очень здорово!»
Виктория ответила на сотни вопросов поклонников. Интересовались и трудностями побед и поражений, и будущими турнирами, и отношениями в семье.
Виктория Азаренко, теннисистка:
Мне 26 лет и я не всегда слушаю маму. Хотя надо бы. Для бабушки всегда главное, чтобы я была здорова. Она мне все время пишет, что я слишком худая стала, особенно сейчас. Я приехала, и ей хочется меня откормить.
Верные фанаты полны неугасающего восторга – ленты социальных сетей активно пополняются хэштегами #Azarenka и #vichka35.
Событие было совершенно внезапным и по-домашнему уютным. Кому все же посчастливилось познакомиться с Викторией, получили заветные автографы. Остальные – ждут следующей встречи.