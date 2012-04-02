Совместное совещание руководителей клубов ОЧБ и главных тренеров команд. Итоги

Начали с чемпионата. Реформаторский зуд Федерации не стихает. Более того, обостряется с каждым днем. Во-первых, изменится структура регулярного первенства. После четырех кругов команды разделятся на сильнейшую шестерку и слабейшую пятерку. Как ни спорили тренеры, новация была утверждена.

Количество легионеров также урежут. До 4 штыков на команду.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Беларуси:

А мы все время говорим: «У нас деньги есть, мы купим». А почему мы тренера не спрашиваем, почему он не берет воспитанников. У нас нет резерва, а с кого спрос. С тренеров, которые работают с резервом, и с тех, кто должен за ним наблюдать.

Пообещал Ворсин довести до логического завершения и строительство клубных пирамид. Пока конструкция клуб + арена + школа действует в «Юности», «Химике», «Витебске» и «Бресте». А со следующего сезона передовой опыт хочешь не хочешь придется перенять и остальным.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Беларуси:

В отношении тех клубов, которые не завершат структурные преобразования, будут приниматься санкции, вплоть до исключения из ОЧБ.

Но все собравшиеся понимали: это цветочки, ягодки – впереди. Тема белорусского клуба в Высшей хоккейной лиге: вот ради чего тренеры всех клубов съехались в четверг в Минск.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Самое основное – формирование клуба, который непосредственно находится под управлением хоккейного клуба «Динамо-Минск».

Благие намерения поддержало «Динамо». Правда, в минском суперклубе подходят к проекту прагматично. Поэтому выставили собственные условия.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Мы готовы развивать этот проект при условии, что мы получим возможность взять на бесплатной основе двух хоккеистов из каждой команды возраста 89-92-го годов.

Условия, что и говорить, кабальные. Не удивительно, что ни одного охотника поделиться ценными кадрами с новым клубом не нашлось. А предложение добиться взаимности уже на рыночных условиях не устроило само «Динамо», сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Сейчас проект не проходит, идея остается, думаем над тем, как эту идею реализовать.

Как будет, посмотрим. А пока порешили на том, что игроки, которых «Динамо» забрало из белорусских клубов, смогут вернуться обратно, в случае невостребованности минчанами, только по месту прежней прописки.