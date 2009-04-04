Состоялись первые матчи чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня прошли стартовые матчи 19-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке "Витебск" - "Торпедо" (Жодино) был забит первый гол нынешнего первенства страны - на 62-й минуте встречи его автором стал форвард торпедовцев Вадим Бойко. Этот мяч оказался единственным - гости победили 1:0.

Первый в нынешнем первенстве пенальти был назначен в Солигорске, где "Шахтер" принимал гостей - новополоцкий "Нафтан". На 53-й минуте игры 11-метровый реализовал полузащитник хозяев поля Сергей Ковальчук. Однако через 10 минут Евгений Зуев восстановил равновесие в счете - 1:1.

В Гродно местный "Неман", принимая "Гомель", одержал победу с минимальным счетом 1:0. Победный гол в активе нападающего Ивана Денисевича (53-я минута).

Футболисты микашевичского "Гранита", принимавшие в Пинске бронзового призера столичный МТЗ-РИПО, открыли счет на 21-й минуте после точного удара Николая Януша. А вот во второй половине встречи свое веское слово сказал новобранец минчан известный форвард Николай Рындюк, отличившийся на 75-й и 79-й минутах матча, - 2:1 в пользу гостей.

Завтра состоятся еще три встречи первого тура. Пятикратные чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ у себя дома сыграют с могилевским "Днепром", "Сморгонь" будет принимать брестских динамовцев, а на столичном стадионе "Динамо" состоится минское дерби - серебряные призеры прошлогоднего чемпионата динамовцы проэкзаменуют ФК "Минск", вернувшийся в высшую лигу после годичного перерыва.