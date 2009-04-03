«Юность» в четвертый раз стала чемпионом Беларуси по хоккею

Минская «Юность», одолев сегодня хоккеистов «Гомеля» - 1:0 в седьмом матче финальной серии открытого чемпионата Беларуси, в четвертый раз в своей истории завоевала золотые медали, передает корреспондент БЕЛТА. На матче в минском Дворце спорта присутствовал глава государства Александр Лукашенко.

Единственную шайбу в финальном поединке забросил Александр Китаров, реализовавший численное преимущество на 54-й минуте встречи.

Таким образом, счет в противостоянии до четырех побед стал 4:3 в пользу минчан. «Юность» выиграла первый (3:2 в овертайме), пятый (3:1), шестой (3:2) и седьмой (1:0) поединки золотой серии. «Гомель» взял верх во втором (2:0), третьем (3:2 в овертайме) и четвертом (4:0) матчах.

Впервые за всю историю проведения финальных серий до четырех побед для выявления чемпиона потребовались все семь матчей.

Помимо завоевания золотых медалей, «Юность» стала обладательницей Кубка Президента Беларуси и получит путевку в квалификацию Лиги европейских чемпионов сезона-2009/10.

Став чемпионом в четвертый раз, «Юность» по числу титулов догнала минский клуб «Тивали», который становился сильнейшим в 1993, 1994, 1995 и 2000 годах и прекратил свое существование сразу же после последнего триумфа.

Ранее «Юность» выигрывала золото в 2004, 2005 и 2006 годах. В 2007 году минчане были бронзовыми призерами, в 2008 - серебряными.

Напомним, что в нынешнем регулярном чемпионате «Юность» с 19-очковым отрывом от ближайшего преследователя заняла первое место. На пути к финалу минчане в первом раунде плей-офф всего в трех матчах одолели хоккеистов новополоцкого «Химика-СКА» - 4:1, 5:4 в овертайме, 3:0, а в полуфинальной серии только в пятом поединке решили исход противостояния в свою пользу, сломив сопротивление могилевского «Химволокна» - 7:1, 2:3 в овертайме, 1:2 в овертайме, 6:1, 3:2.

«Гомель» на предварительном этапе занял второе место. На пути к финалу гомельчане в пяти матчах одолели гродненский «Неман» - 3:1, 1:2, 0:1, 3:0, 6:0, а затем всего в трех поединках справились со жлобинским «Металлургом» - 1:0, 3:0, 4:2. В итоге «Гомель» стал серебряным призером. Гомельчане не завоевывали медалей с 2004 года, когда стали бронзовыми призерами национального чемпионата. Чемпионом «Гомель» был в 2003 году.

Бронзовые медали завершившегося 17-го национального чемпионата получит выбывший из борьбы в полуфинале жлобинский «Металлург», который занял третье место в регулярном сезоне. Жлобинский клуб впервые в своей трехлетней истории поднялся на пьедестал.

Итак, чаще всех чемпионами Беларуси становились минские клубы «Тивали» (в 1993, 1994, 1995, 2000 годах) и «Юность» (2004, 2005, 2006, 2009). Три раза золото завоевывал гродненский «Неман» (1998, 1999, 2001). По два раза лучшими становились новополоцкий «Полимир» (1996, 1997) и минский «Керамин» (2002, 2008), по разу - «Гомель» (2003) и минское «Динамо»