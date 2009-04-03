Минск посетит Президент Международной федерации хоккея

Швейцарец Рене Фазел примет участие в открытии юношеского (до 18 лет) чемпионата мира по хоккею в дивизионе I, который пройдет в белорусской столице с 6 по 12 апреля.

Рене Фазел и генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер 6 апреля проинспектируют ход белорусской заявочной кампании по проведению хоккейного чемпионата мира-2014 и строительство «Минск-Арены», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси. Кроме того, на встрече с мэром Минска Михаилом Павловым гости ознакомятся с планами развития столичной инфраструктуры и строительства «Арены-Чижовка», которую предполагается сделать вторым стадионом мирового форума-2014, если право на его проведение будет доверено Беларуси.

Кроме того, в минском Дворце спорта запланирована совместная пресс-конференция руководителей IIHF и председателя Белорусской федерации хоккея Владимира Наумова. Затем Рене Фазел и Хорст Лихтнер примут участие в церемонии открытия юношеского чемпионата мира и посмотрят матч между командами Беларуси и Венгрии. А утром следующего дня гости покинут Минск.

На родном льду в Минске белорусские юноши попытаются вернуть прописку в элитном эшелоне, которая была утрачена в апреле 2008 года в Казани. Соперниками белорусов на домашнем чемпионате мира станут юношеские дружины Венгрии (6 апреля), Польши (7 апреля), Украины (9 апреля), Литвы (10 апреля) и Казахстана (12 апреля). Путевку в сильнейший дивизион получит лишь победитель нашей группы А. За второй пропуск в элиту поспорят шесть представителей группы В, которые соберутся в итальянском Азиаго. Это команды Италии, Австрии, Дании, Франции, Японии и Латвии.

Первенство планеты станет одним из этапов заявочной кампании Беларуси на проведение взрослого чемпионата мира-2014 в элитном дивизионе. После того как 20 марта Чехия сняла свою кандидатуру, остались четыре претендента на этот планетарный форум: Беларусь, Венгрия, Латвия и Украина.

Окончательное решение о выборе страны – хозяйки первенства планеты-2014 будет принято на конгрессе IIIHF, который пройдет 7-9 мая во время чемпионата мира в Швейцарии. 7 мая претенденты проведут свои финальные презентации, а 8 мая состоится голосование.

Ранее Беларусь подавала заявки на проведение хоккейных чемпионатов мира 2010 и 2013 годов, но в решающих раундах проиграла Германии и Швеции.