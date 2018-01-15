Соперник нам знаком, с этой командой мы уже играли: тренер «Строителя» о матче с «Малие Пиянго»
Новости Беларуси. Волейболисты «Строителя» отправились на турецкие берега, но отнюдь не для теплого отдыха. Жаркая пора ждет минчан исключительно на игровой площадке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Анкаре подопечные Александра Сингаевского встретятся с местной командой «Малие Пиянго» в рамках 1/8 финала Кубка Вызова. Соперник в прошлом круге почти не заметил сопротивления словацкой «Нитры», отдав оппоненту всего один сэт. Минчане уверены: чем ближе решающая стадия, тем серьезнее становится накал поединков.
Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:
Соперник нам знаком, с этой командой мы уже играли. Но практически там никого нет из того состава. Зато хорошо знаем иностранных легионеров. Здесь уровень волейбола высокий, и победить любую команду с этого чемпионата – это почетно и престижно.
Проверкой собственных сил в преддверии еврокубков для «Строителя» стали чемпионатные встречи против «Западного Буга». Уверенные победы с сухим счетом показали, что боевой настрой минчане не утратили. Разумеется, в Кубке Вызова парней Александра Сингаевского ждет соперник куда серьезнее брестчан. В первой встрече у строителей будет шанс присмотреться к оппонентам. Преимущество домашней площадки в ответной игре будет на стороне белорусского клуба.