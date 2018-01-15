Соперник нам знаком, с этой командой мы уже играли: тренер «Строителя» о матче с «Малие Пиянго»

Новости Беларуси. Волейболисты «Строителя» отправились на турецкие берега, но отнюдь не для теплого отдыха. Жаркая пора ждет минчан исключительно на игровой площадке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Анкаре подопечные Александра Сингаевского встретятся с местной командой «Малие Пиянго» в рамках 1/8 финала Кубка Вызова. Соперник в прошлом круге почти не заметил сопротивления словацкой «Нитры», отдав оппоненту всего один сэт. Минчане уверены: чем ближе решающая стадия, тем серьезнее становится накал поединков.