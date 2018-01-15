Белорусские гандболисты сыграют с французами 16 января в рамках ЧЕ-2018

А 14 января французы сошлись с явным андердогом группы B – командой Австрии. Сомнений относительно исхода этой игры не было почти ни у кого, тем не менее, альпийская сборная сумела сохранить лицо.

После первого тайма австрийцы отставали в пять мячей. Но во втором гандболисты из Франции сбавили обороты, добавив к своему перевесу всего «плюс два». Итоговый счет – 33:26 в пользу Карабатича и компании.