Соломенные хоккеисты встречают гостей предстоящего чемпионата мира под Гродно

Новости Беларуси. Под Гродно гостей предстоящего чемпионата мира по хоккею встречают соломенные хоккеисты. Необычные скульптуры появились недалеко от деревни Коробчицы на трассе, соединяющей Гродно и погранпереход «Брузги» на белорусско-польской границе.

Авторы такой оригинальной идеи решили облачить «спортсменов» в форму национальных сборных по хоккею Беларуси и Швеции. Их изготовили специально к большому спортивному событию, который стартует в Минске 9 мая.

Рассчитаны соломенные арт-объекты в первую очередь на иностранных туристов, которые на автомобилях и автобусах приедут в нашу страну в канун международного первенства.

Однако скульптуры сразу обратили на себя внимание многих водителей. Нередко люди специально делают остановку в пути, чтобы сфотографировать мега-хоккеистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Панас, автор идеи:

Поставили как напоминание о том, что такое большое событие у нас будет проходить, чтобы людям было приятно еще раз подумать о том, что на какое-то время наша страна станет большим спортивным событием.

Людмила Юхневич:

На мой взгляд, это замечательная идея. Она служит напоминаем предстоящего грандиозного праздника – чемпионата мира по хоккею. Поэтому трехметровые соломенные фигуры с изображением хоккеистов. Я думаю, это будет привлекать внимание не только наших горожан, но и приезжих, гостей нашего города, иностранных гостей.

Станислав Морозов:

Я сегодня хочу порадовать детей и напомнить им день Масленицы, когда эти хоккеисты первый раз появились. Тут немного другие фигуры стояли. И каждый раз очень необычно, интересно. Мои дети с удовольствием каждый раз приезжают и фотографируются.