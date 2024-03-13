Квартальнов подвёл итоги сезона для «Динамо» в КХЛ

До встречи в сентябре! Минское «Динамо» завершило сезон в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» накануне в шестом поединке первого раунда плей-офф уступили московским одноклубникам и потеряли шансы на выход в следующий раунд. Итоги сезона выглядят так: 16-е место в лиге и четвертый раз подряд выход в плей-офф.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Играли неплохо в этом сезоне, перебрасывали. Качество исполнения, мастерство сыро, желает лучшего. У нас некоторые ребята в белорусской молодежной лиге в том году играли – нет опыта. То, что они молодцы, сражались, старались. Самое главное – не было равнодушных ребят.