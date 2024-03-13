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Квартальнов подвёл итоги сезона для «Динамо» в КХЛ

13 марта 2024 18:38
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До встречи в сентябре! Минское «Динамо» завершило сезон в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Квартальнов подвёл итоги сезона для «Динамо» в КХЛ-1

«Зубры» накануне в шестом поединке первого раунда плей-офф уступили московским одноклубникам и потеряли шансы на выход в следующий раунд. Итоги сезона выглядят так: 16-е место в лиге и четвертый раз подряд выход в плей-офф.

Квартальнов подвёл итоги сезона для «Динамо» в КХЛ-4

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Играли неплохо в этом сезоне, перебрасывали. Качество исполнения, мастерство сыро, желает лучшего. У нас некоторые ребята в белорусской молодежной лиге в том году играли – нет опыта. То, что они молодцы, сражались, старались. Самое главное – не было равнодушных ребят.

Квартальнов подвёл итоги сезона для «Динамо» в КХЛ-7

Отметим, наша команда стала одной из лучших по посещаемости. Так, домашние матчи в плей-офф вживую увидели 45 тысяч 258 болельщиков.

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов

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