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Гандболисты сборной Беларуси уступили россиянам в первом товарищеском матче

13 марта 2024 19:23
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Гандболисты сборной Беларуси уступили в первом выездном спарринге Суперсерии команде России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты сборной Беларуси уступили россиянам в первом товарищеском матче-1

Итог – 28:31. Матч в Казани получился неровным. Наши парни уже в первом отрезке позволили оппонентам заработать комфортное преимущество. Однако во второй половине встречи белорусы смогли сократить разницу в счете. Но вырвать победу не удалось. Далее команды проведут еще два товарищеских поединка. 15 марта в Москве и 17-го в Чехове.

# Гандбол

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