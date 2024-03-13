Гандболисты сборной Беларуси уступили россиянам в первом товарищеском матче

Итог – 28:31. Матч в Казани получился неровным. Наши парни уже в первом отрезке позволили оппонентам заработать комфортное преимущество. Однако во второй половине встречи белорусы смогли сократить разницу в счете. Но вырвать победу не удалось. Далее команды проведут еще два товарищеских поединка. 15 марта в Москве и 17-го в Чехове.