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Соболенко завершила выступление на турнире в Тяньцзине

12 октября 2018 13:09
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Новости Беларуси. Напряженным получился четвертьфинальный матч на теннисном турнире в Тяньцзине между белоруской Ариной Соболенко и представительницей Швейцарии Темией Бачински, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко завершила выступление на турнире в Тяньцзине-1

Девушки провели на корте более двух часов. Четвертой сеянной белоруске Соболенко очень хотелось взять реванш за поражение в матче Кубка Федерации в 2017 году.

Соболенко завершила выступление на турнире в Тяньцзине-4

Но швейцарка, не так давно входившая в Топ-10 мирового рейтинга, имела другие планы на этом матче. В итоге оба сета дошли до тай-брэйка. И оба раза сильнее была Темия 7:6, 7:6.

# Теннис # Фотофакт

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