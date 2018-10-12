Соболенко завершила выступление на турнире в Тяньцзине

Новости Беларуси. Напряженным получился четвертьфинальный матч на теннисном турнире в Тяньцзине между белоруской Ариной Соболенко и представительницей Швейцарии Темией Бачински, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки провели на корте более двух часов. Четвертой сеянной белоруске Соболенко очень хотелось взять реванш за поражение в матче Кубка Федерации в 2017 году.

Но швейцарка, не так давно входившая в Топ-10 мирового рейтинга, имела другие планы на этом матче. В итоге оба сета дошли до тай-брэйка. И оба раза сильнее была Темия 7:6, 7:6.