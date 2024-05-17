Соболенко вышла в финал «тысячника» в Риме

Белорусская теннисистка за 1 час и 25 минут взяла верх над Даниэль Коллинз из США – 7:5, 6:2. В финале белоруска сразится с первым номером мирового рейтинга. Это полька Ига Свентек. Турнир в Риме проводится на грунтовых кортах и является одним из наиболее важных этапов подготовки теннисисток к Открытому чемпионату Франции. Титульный поединок в Италии пройдет завтра, 18 мая, Соболенко и Свентек встретятся уже в 11-й раз. Пока перевес на стороне польки, которая праздновала успех в семи случаях. У Арины три победы.