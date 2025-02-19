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Соболенко не сумела выйти в четвертьфинал «тысячника» в Дубае

19 февраля 2025 18:17
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Арина Соболенко не сумела стать четвертьфиналисткой теннисного турнира категории 1000 в Дубае. В поединке 1/8 финала сильнее оказалась датчанка Клара Таусон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Безусловной фавориткой была наша прима. Первая позиция в мировом рейтинге обязывает проходить конкурентку из четвертого десятка. Но на корте свежее выглядела как раз скандинавка. Уже в первом сете она обозначила притязания на сенсацию, дважды взяв подачу белоруски – 6:3. 

Естественно, Соболенко приложила усилия, чтобы изменить сценарий встречи. Вышло очень неубедительно. Таусон продолжила диктовать условия, забрав и вторую партию – 6:2, и матч – 2:0.

# Теннис

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