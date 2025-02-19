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Белорусские легкоатлеты завоевали 8 медалей на мемориале Алексеева в Санкт-Петербурге

19 февраля 2025 10:39
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В Санкт-Петербурге на мемориале Алексеева белорусские легкоатлеты завоевали восемь медалей, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Личный рекорд в беге на дистанции 60 метров с барьерами установил Виталий Парахонько – 7 целых 60 сотых. Победителю он уступил лишь одну сотую секунды. Эльвира Граборенко была лучшей на аналогичной дистанции среди женщин. Ее результат – 8 целых 7 сотых. Уверенно в толкании ядра победила Алена Дубицкая. Она отправила снаряд на 17 метров и 74 сантиметра. В этом виде программы Елена Трус завоевала бронзу. Также серебряными призерами соревнований стали Евгений Бриги и Максим Граборенко, а бронзовым – Янина Луценко.

# Легкая атлетика

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