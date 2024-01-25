Соболенко: мне очень нравится играть с Кори. Надеюсь, мы проведём ещё много финалов

Белорусский триумф в Мельбурне! Арина Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии одолела Кори Гауфф и во второй раз кряду вышла в титульный матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский триумф в Мельбурне! Арина Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии одолела Кори Гауфф и во второй раз кряду вышла в титульный матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня ей было важно взять реванш у американки за финал Us Open. Матч, как и ожидалось, получился напряженным. В первом сете девушки по очереди выходили вперед. Причем Соболенко лидировала с комфортным преимуществом, но затем растеряла его, проиграв четыре гейма кряду. Но когда сопернице осталась взять всего два очка, чтобы оставить партию за собой, Арина опомнилась и вернулась в игру. Она феноменальным образом переломила ход дуэли, а после сокрушила оппонентку на тай-брейке. Второй сет отличался по сценарию. Теннисистки держали свою подачу. И в итоге все решил один брэйк. Соперница дала отличный шанс, и Арина им умело воспользовалась. А после своего не упустила.
Арина провела выдающийся матч. Сегодня, 25 января, белорусской теннисистке стоя аплодировали практически все зрители Rod Laver Arena. А стадион вмещает почти 15 тысяч болельщиков. Среди них и легенды спорта: 39-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Билли Джин Кинг и австралийка Ивонна Гулагонг.
Арина Соболенко, финалистка турнира:
Мне удалось сосредоточиться на себе. Я была готова, что она будет отлично двигаться, возвращать каждый мяч. Я сегодня была ко всему готова – это сыграло ключевую роль. И, конечно, поддержка болельщиков помогла. У меня ощущение, что я играю дома. Мне очень нравится играть с Кори. Всегда классная борьба, она невероятная теннисистка. Я всегда получаю удовольствие, даже если проигрываю. Надеюсь, мы проведем еще много финалов. Надеюсь, я все выиграю.
Арина Соболенко стала второй теннисисткой в XXI веке, вышедшей в три финала подряд на хардовых мэйджорах в женском одиночном разряде. Первой была Виктория Азаренко. Теперь Арине осталась лишь одна победа до своего второго трофея турнира «Большого шлема». Для этого ей нужно обыграть Чжэн Циньвень. Китаянка сегодня выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую. Счет личных встреч – 1:0 в пользу Арины. Финал состоится в субботу, 27 января.