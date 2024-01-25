Соболенко: мне очень нравится играть с Кори. Надеюсь, мы проведём ещё много финалов

Белорусский триумф в Мельбурне! Арина Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии одолела Кори Гауфф и во второй раз кряду вышла в титульный матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня ей было важно взять реванш у американки за финал Us Open. Матч, как и ожидалось, получился напряженным. В первом сете девушки по очереди выходили вперед. Причем Соболенко лидировала с комфортным преимуществом, но затем растеряла его, проиграв четыре гейма кряду. Но когда сопернице осталась взять всего два очка, чтобы оставить партию за собой, Арина опомнилась и вернулась в игру. Она феноменальным образом переломила ход дуэли, а после сокрушила оппонентку на тай-брейке. Второй сет отличался по сценарию. Теннисистки держали свою подачу. И в итоге все решил один брэйк. Соперница дала отличный шанс, и Арина им умело воспользовалась. А после своего не упустила.

Арина провела выдающийся матч. Сегодня, 25 января, белорусской теннисистке стоя аплодировали практически все зрители Rod Laver Arena. А стадион вмещает почти 15 тысяч болельщиков. Среди них и легенды спорта: 39-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Билли Джин Кинг и австралийка Ивонна Гулагонг.

Арина Соболенко, финалистка турнира:

Мне удалось сосредоточиться на себе. Я была готова, что она будет отлично двигаться, возвращать каждый мяч. Я сегодня была ко всему готова – это сыграло ключевую роль. И, конечно, поддержка болельщиков помогла. У меня ощущение, что я играю дома. Мне очень нравится играть с Кори. Всегда классная борьба, она невероятная теннисистка. Я всегда получаю удовольствие, даже если проигрываю. Надеюсь, мы проведем еще много финалов. Надеюсь, я все выиграю.