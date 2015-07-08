Скандинавская ходьба. Уникальный вид оздоровительной гимнастики

Если у вас появились боли в спине, лишний вес или, к примеру, проблемы с сердцем, то скандинавская ходьба - самое, что ни есть, спасение от появившихся проблем.

Она результативнее езды на велосипеде, легче бега, и эффективнее обычной ходьбы.

Такой вид оздоровительной гимнастики появился около 60 лет назад в Финляндии. Изобрели его профессиональные лыжники.

Кстати говоря, о его пользе. Ученые подсчитали, что при ходьбе с палками напрягается около 90% всех мышц тела.

Техника ходьбы с палками схожа с техникой обычной ходьбы. Только в руках у вас ещё и атрибут.

Скандинавская ходьба с палками практически универсальна. Она подходит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки. И ещё: как таковых противопоказаний к такой прогулке не существует.