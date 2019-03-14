Школе в Гольшанах подарили спортивный инвентарь

Новости Беларуси. Школа в агрогородке Гольшаны получила в подарок спортивный инвентарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента учебные заведения, в первую очередь сельские, обеспечиваются всеми необходимыми принадлежностями для занятия спортом. В числе подарков лыжи, настольный теннис, мячи, туристическая атрибутика и даже символ II Европейских игр – лисенок Лесик.

Как известно, нередко именно в сельской местности растут сильные спортсмены. Тем более, среди гольшанских выпускников немало участников международных соревнований. В школе делают ставку на легкую атлетику и биатлон, развивают велодвижение.

Илона Кабак, учащаяся Гольшанской средней школы:

Мне кажется, эти подарки, которые привезли, очень хорошие. Потому что здесь в школе почти все занимаются спортом, всем нравится. Мы ходим вечером в секции.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Вы знаете, что у нас традиционно проходит акция «Наши дети». В рамках акции, которая проходила в декабре и январе уже 2019 года, мы собрали порядка 30 тысяч спонсорских средств и приняли решение, что эти деньги потратим целенаправленно на вот такие сельские школы. В данном случае в Гольшаны.